الأحد 27 أبريل 2025
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لا يا سيد ترامب!

السيد ترامب ما قلته عن قناة السويس نرفضه نحن المصريون جملة وتفصيلا.. فمن يحمى قناة السويس الآن ومنذ أممنا شركتها في 1956 هو القوات المسلحة المصرية.. وهى ناجحة في حمايتها، وقد أمنتها باقتدار حينما حاول بعض الإرهابيين استهدافها.. وعندما عرض الناتو ودوّل غربية تواجد قوات للناتو على ضفافها لحمايتها قبل عقود مضت رفضنا ذلك بحسم وحزم ، لأن قواتنا المسلحة قادرة وحدها ودون عون خارجى من أحد على حمايتها، وتوفير الأمان للسفن التى تعبرها..

 

ولذلك منذ إعادة افتتاحها وحركة مرور السفن فيها في تزايد مستمر، لتأكد شركات الملاحة العالمية أنها في أمان كامل، رغم تصاعد الاٍرهاب في التسعينيات من القرن الماضى داخل بلادنا والذى تصدينا له وحدنا دون مساعدة من أحد خارجها.

 
أما إذا كنت يا سيد ترامب تقصد أن بلادك تحمى قناة السويس بغاراتها ضد الحوثيين، فإنك تتجاهل هنا أن بلادك هى المسئولة عما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر، حينما دعمت بلادك العدوان الإسرائيلى الوحشي ضد أهل غزة، وهو ما استنفر الحوثيين لفعل ما يقومون به في البحر الأحمر..

أى إنك وبلادك مدين لنا بقيمة ما سببته لنا من أضرار وخسائر مالية تجاوزت العام الماضى وحده أكثر من سبعين في المائة من إيرادات القناة السنوية.

 
لذلك لا يحق لك أن تطالبنا بأن نسمح بمرور سفنكم مجانا مقابل حماية قناة السويس، لأنكم لا تحمونها وإنما هددتموها بدعمكم للحرب البشعة ضد أهل غزة..

 

دولارات خارجة من مصر !

الحكومة ووزير التعليم!


ولنا نحن الحق بمطالبتكم بدفع تعويضات مالية لنا عما تسببتم فيه من أضرار لقناتنا التى نحميها بسواعد أبنائنا في القوات المسلحة.. نحن يا سيد ترامب لسنا مدينين لكم، أنتم المدينون لنا مثلما أنتم مدينون لأهل غزة بما ألحقتم بهم من دمار وخراب. 

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إسرائيل العدوان الإسرائيلي القوات المسلحة المصرية دفع تعويضات إيرادات القناة حماية قناة السويس ترامب فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

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