تضامن الدقهلية تنظم حملات توعية تحت شعار "بالمودة هنكمل حياتنا"

نظم تضامن الدقهلية تحت شعار "بالمودة هنكمل حياتنا" تدريبات مودة المتخصصة للمخطوبين بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على كيان الأسرة.

بالمودة هنكمل حياتنا " ندوات توعية للتضامن الدقهلية

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتورة هالة عبد الرازق جودة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

تدريب مودة بجمعية رعاية الطفولة والنهوض بالأسرة بمركز بلقاس

تم تنفيذ تدريب مودة بجمعية رعاية الطفولة والنهوض بالاسرة بمركز بلقاس وحضر التدريب الدكتورة نهي مسعد علي محمود مدربة معتمدة وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة والدكتور عبد العزيز الجمل طبيب الحالات الحرجة بمستشفى طوارئ المنصورة وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ محمود القط وفريق عمله.



وتم تنفيذ التدريب الثاني بقاعة مديرية التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة ميادة السيد مدربة معتمدة بمشروع مودة وعضو هيئة التدريس بجامعه المنصورة.

جوانب التدريب وتوعية الشباب

تناول التدريب توعية الشباب بالجوانب الاجتماعية والنفسية والشرعية والصحة الإنجابية وأهمية الفحوصات ما قبل الزواج والتحاليل والتطعيمات الأساسية والتباعد بين الولادات والتربية الإيجابية وذلك للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتم تسليم شهادات مودة للمخطوبين.

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