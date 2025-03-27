محافظ الدقهلية يتابع أعمال تنفيذ إزالة تعديات بمساحة 710 أمتار بمركز بلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال تنفيذ إزالة أعمال بناء مخالفة داخل وخارج الحيز العمراني بمركز بلقاس على مساحة 710 أمتار، مشيرا إلى توجيهاته بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والازالة الفورية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وقال أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد على أهمية الجاهزية من قبل جميع الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفوري، لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

من جانبها أكدت الأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أنه فور علمها بوجود مخالفات بناء، قام وفريقها المعاون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وإصدار قرارات الإزالة، وتنفيذها على الفور، وأوضحت أن المخالفات شملت، أعمال إزالة لسقف بقرية الدمايرة داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 100 متر تقريبا، وإزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة 200 متر في قرية الحفير، وإزالة سميل وقواعد خرسانية خارج الحيز العمراني بمساحة 300 متر بنطاق الوحدة المحلية في بسنديلة، وتنفيذ إزالة فورية لمبنى مخالف بالبلوك الأبيض على مساحة 110 أمتار تقريبا بمنطقة بحري التابعة للوحدة المحلية في بسنديلة.

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