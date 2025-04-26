محافظ الدقهلية يوجه بتوفير بديل آمن لـ "معدية طلخا" خلال 4 أيام (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، معدية طلخا “ترعة الساحل” لتحديد أفضل السبل في حل المشكلة، وتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين بين الجانبين، وكلف رئيس مركز ومدينة طلخا بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري للبدء في إقامة كوبري مشاة حديدي، والانتهاء خلال أربعة أيام بحد أقصى.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان بالكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وطلاب المدارس خلال عبورهم بين الجانبين، مع التأكيد على متابعة الحركة المرورية عليه على مدار اليوم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الكوبري الجديد سيشمل أرضية حديدية وجانبين من الحديد، مشددًا على أن يتم الانتهاء من الإنشاء خلال أربعة أيام، ومؤكدًا أن المرور خلال الكوبري مجاني، ويقوم مجلس مدينة طلخا بالإشراف على الكوبري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن أرواح وسلامة المواطنين وراحتهم هي شغلنا الشاغل، والتكليفات واضحة بالانتهاء من أعمال إنشاء الكوبري خلال أربعة أيام بحد أقصى لتوفير سبل الانتقال الآمنة للمواطنين بين الجانبين، جاء ذلك بعد تلقي المحافظ شكوى مواطنين فانتقل على الفور للمعاينة بنفسه وللوقوف على الأمر على الطبيعة وإتخاذ القرار المناسب.

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