"تضامن الدقهلية" تعلق على تداول فيديو لنزلاء دار مسنين يؤدون أعمال النظافة

كشفت مديرية تضامن الدقهلية عن حقيقة الفيديو المتداول علي وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتضمن قيام عدد من نزلاء مؤسسة كبار السن بنبروه بأعمال النظافة.

وأوضحت أن الفيديو قديم منذ شهر يوليو ٢٠٢٤ ويتبين ذلك من الملابس الصيفيه واللافتات المعلقة.

وتابع ثانيا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو مجازاة المشرف.



ثالثا قامت مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهليه. اداره الدفاع الاجتماعي بإعداد مذكره للاداره المركزيه الرعايه الاجتماعيه بالوزاره واستصدار قرار من معالي الوزيره رقم ٥٢٠ لسنه ٢٠٢٤ بسحب إسناد مؤسسه كبار السن بنبروه ومؤسسه الرعايه الاجتماعيه للفتيات بالمنصوره من جمعيه الدفاع بالدقهليه واعاده الإسناد الي جمعيه بصمه خير بنبروة.

تشكيل لجنه برئاسه مدير اداره الدفاع

وشدد تضامن الدقهلية علي استمرار لمتابعه مديريه التضامن الاجتماعي⁦ بالدقهليه لأعمال المؤسسه تم تشكيل لجنه برئاسه مدير اداره الدفاع بالقرار رقم ٧٥ لسنه ٢٠٢٥ والتي انتهت الي بعض المخالفات وتم إحالتها الي الشئون القانونية والنيابه بقرار من السيده الدكتوره وكيله الوزاره.

وأشار تضامن الدقهلية إلي أنه تم صدور قرار المديريه رقم ٧٤ لسنه ٢٠٢٥ بنقل مديره المؤسسه من عملها الي اداره نبروه الاجتماعيه



وكشفت تضامن الدقهلية عن إيقاف الاخصائية الاجتماعية عن العمل، وان مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والادارة الفنية لا تتهاون مع أي مخالفة في حق النزلاء وتقوم بالمتابعة الدورية علي مدار اليوم

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