السبت 26 أبريل 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد مرسى الأتوبيس النهري ومساكن الجلاء

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد مراسي الاتوبيس النهري، فيتو

 تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مرسى الأتوبيس النهري بالمنصورة للوقوف على معدلات التنفيذ، مشددا على سرعة الانتهاء والالتزام بالبرنامج الزمني لأعمال المرسى، والالتزام بالمواصفات الفنية وتعظيم الاستفادة من المرسى لتحقيق أكبر منفعة للمواطنين وتوفير وسيلة تشمل خدمات النقل والترفيه.

محافظ الدقهلية يتفقد مرسى الأتوبيس النهري ومساكن الجلاء

 وتفقد كذلك مساكن الجلاء وشدد على سرعة الانتهاء من تركيب المصاعد، والحفاظ على مستوى لائق من النظافة بالمساكن ومحيطها ورفع أي تجمعات قمامة أولا بأول ومنع وجود أي إشغالات بالمكان.

 

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من شوارع مدينة المنصورة، شملت شارع صلاح سالم بطلخا، وشارع بورسعيد، وأحمد ماهر، وشارع ومساكن العبور، شارع جيهان، شارع الترعة، شارع عبد السلام عارف، والجمهورية، والمشاية، وقناة السويس، وغيرها، بمدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع، وأكد على استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة ولكافة المدن.

ووجه محافظ الدقهلية برفع أي إشغالات بشوارع المدينة يمكن أن تعوق حركة المرور والسير، ورفع أي إشغالات من الشارع العام سواء كانت أمام المحال التجارية أو المنازل وتغليظ العقوبة في حالة تكرار اشغال الشارع، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الخدمات وتنفق أموالا طائلة وتوظف جميع مواردها لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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