بالأرقام، صن داونز كابوس مارسيل كولر مع الأهلي

ودع النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي علي يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعد التعادل بهدف لكل فريق في الإياب بالقاهرة، والتعادل سلبيا في بريتوريا.

وفشل مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر في فك عقدة صن داونز، حيث واصل الفريق الجنوب إفريقي تفوقه علي السويسري.

كولر واجه صن داونز في 6 مواجهات سابقة، فشل خلالها في تحقيق أي انتصار، حيث تعادل في 4 مواجهات وخسر في 2.

كما كانت أكبر هزيمة للمدرب كولر مع الأهلي علي يد صن داونز، وذلك حينما فاز الفريق الجنوب إفريقي علي المارد الأحمر بخمسة أهداف لهدفين في دوري أبطال إفريقيا.

الخطيب يقرر إلغاء مران الأهلي اليوم

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة بالأهلي إلغاء مران الفريق اليوم، حيث أكد مصدر تلقي لاعبي الأهلي والجهاز الفني إخطارا من محمد شوقي مدير الكرة بإلغاء مران الفريق اليوم.

وجاء ذلك بعد خروج الأهلي من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وبدأ منذ قليل اجتماع محمود الخطيب مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ونائبه.

وكان من المقرر أن ينطلق مران الأهلي في الرابعة عصر اليوم قبل قرار الإلغاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.