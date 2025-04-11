الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تأهيل المسطحات الخضراء بحي ثان (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

اختتم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جولاته التفقدية اليوم الجمعة، بتفقد أعمال تأهيل وتطوير المسطحات الخضراء بمنطقة حي ثان، امتدادًا من الدائري حتى العشريني، في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الحياة وتوفير مساحات ترفيهية آمنة ومُستدامة للمواطنين.   

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أبرز الحضور خلال الجولة 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تركيب كشافات إضاءة حديثة 

وأوضحت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان في محافظة الإسماعيلية، بأن الأعمال شملت تحسين الإضاءة وتأهيل المناطق الخضراء، وتركيب ٧٥ كشاف إضاءة بالإضافة إلى تركيب ليد موفرة للطاقة لتجميل الأشجار بعد تقليمها لتعزيز المظهر الجمالي والبيئي. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تأهيل الممشى القديم 

مضيفة، تم تأهيل الممشيات القديمة باستخدام بلاط الإنترلوك واستحداث مسارات جديدة للمشاة بمساحة إجمالية تصل إلى 2000 متر2.   

 

توزيع كراسي جديدة في الممرات 

كما تم توزيع 100 كرسيًا في الممرات، وصيانة 75 كرسيًا وتركيب 25 كرسيًا جديدًا، مع دهانها بالكامل، وكذلك تركيب سلات قمامة حديثة للحفاظ على نظافة المنطقة وتم تجديد وتأهيل البوابات الرئيسية للمسطحات الخضراء. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية  

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه بإعادة تأهيل المسطحات من الدائري وحتى العشريني وتم تأهيلهم خلال الفترة الماضية، وتبقى مسطح الأندلس (بمساحة فدان ونصف)، والذي كان يعاني من الإهمال وانتشار ظاهرة "النباشين"، وكان القرار بتطويره وإعادة تأهيله حتى تتحول إلى مساحات خضراء مُنظمة تُستخدم للترفيه العائلي.   

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أوضحت رئيس حي ثان، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 80 %، وذلك بالاعتماد على الجهود الذاتية لفرق عمل الحي مع بعض المشاركات المجتمعية.
 

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