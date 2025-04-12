محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نشاط مديرية الطب البيطري، على مدار شهر مارس الماضي، ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

جهود المديرية خلال الشهر الماضي

حيث قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، على مدار شهر مارس الماضي، بنشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

الرقابة على المذبوحات

وأوضح الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد ٢٩٢٥ رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد ١٤١٧٥١٩ طائرا.

كما تم ضبط ١٩٥ كجم لحوم مجمدة (بمحاضر لحوم غير صالحة)، أيضًا تم ضبط ١٨ كجم أسماك، (بمحاضر لحوم غير صالحة)، كما تم ضبط ٤٦٠ كجم دواجن، ١٧٣ كجم أسماك، ٣٠٢٤ كجم لحوم مصنعة ( بمحاضر سحب العينات)، وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود ٢٩٢٥ حالة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جهود الطب البيطري في مجال الوقاية

وأوضح أنه تم تحصين عدد ٦٨٩٠ رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد ٢٥٩٣٢ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كذلك تحصين عدد ٢٥٩٣٢ رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين عدد ٢١٠٢٥ رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، علاوة على تحصين عدد ٣١٤٢ رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين ١٧٠ رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، وتحصين ١٦٠ رأس ماشية ضد حمى الثلاثة أيام.

الرقابة على مزارع الثروة الداجنة

وأشار مدير الطب البيطرى في الإسماعيلية إلى المرور على ١٨ مزرعة دواجن وكانت حالتها الصحية جيدة، هذا إلى جانب استخراج ترخيص تشغيل مزرعة، وعدد المزارع التي تم سحب عينات ما قبل البيع ١٤ مزرعة وكانت حالتها الصحية جيدة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مزارع الثروة الحيوانية

بالإضافة إلى المرور على ٦ حظيرة، حيث تبين أن الحالة الصحية للمواشي جيدة، وعدد المزارع التي تم معاينتها لاستخراج ترخيص تشغيل لها ٤ مزارع.

مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة

وأجرت مديرية الطب البيطري اختبار عينات لعدد ٨٣٧ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا ولا يوجد حالات إيجابية، وتحصين ٨٥٠ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، وتم اختبار ٨٣٧ رأس ماشية ضد مرض الدرن ولا توجد حالات إيجابية، أيضًا تم ترخيص ٢٣ من الكلاب، وعلاج ٩٢٤ ضد مرض الجرب.

مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية

كما تم علاج عدد ١٠٩٣٧ حالة باطنة، ٣٣ حالة جراحة، ٧٨٨ حالة طفيليات داخلية، ٩٢٤ حالة جلدية، كما تم علاج ٢٣ حالة طفيليات دموية، وتم عمل قافلتين علاجيتين تم خلالها الآتي، علاج ١١٨ حالة باطنة، ٤ حالات جراحة، ٣٠ حالة تناسليات، ٦٧٠٠ حالة دواجن، كما تجريع ١٥٠ حالة، ٤٤ حالة سونار، و٧٥ حالة أخرى، وفي مجال التناسليات، تم تشخيص وفحص حمل ٢١ حالة وتشخيص وعلاج عدد ٥ حالات أمراض عقم، كما تم تشخيص وعلاج حالتين أمراض الضرع، وبلغت عدد حالات السونار ٢١٩، وعدد حالات المسح التناسلية ٦٨، وعدد الولادات ٢٢ حيوانا.

مجال التلقيح الصناعي

وبلغ إجمالي عدد التلقيحات ٣٧٣ من الأبقار، وعدد ١١٦ من إجمالي التلقيحات للجاموس، وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد عدد ١٣٩ ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

الترقيم والتسجيل البيطري

تم ترقيم عدد ٧١٥ من حيوانات المزرعة، كما تم تسجيل عدد ٧١٥ رأس ماشية، وتسجيل عدد ٢ حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل عدد ١٠٥ حيوانات أليفة، واستخراج عدد ٢٧٨٥ بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد ٧١٥ بطاقة تعريفية، تم التأمين على عدد ٤١٥ حيوانا، وتم المرور على ١٤ منشأة بيطرية.

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