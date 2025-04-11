الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

و يتابع انتظام سير العمل بمحطات الوقود عقب تحريك أسعار المحروقات

محافظ الإسماعيلية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة "صور"

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمحطات الوقود، والموقف الجديد "الموقف العمومي للمحافظة" بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب، وانتظام العمل بالموقف ومحطات الوقود عقب تحريك أسعار المحروقات. 

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أبرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

متابعة سير العمل بمحطات الوقود

و استهل محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد أحد محطات الوقود بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد نطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من انتظام العمل بها والالتزام بأسعار الوقود الجديدة عقب تحريك أسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة، ثم تفقد أحد محطات الوقود بطريق فؤاد عزيز غالي "ميدان فوكس"، واختتمت الجولة بتفقد سير العمل بموقف الإسماعيلية العمومي. 

متابعة سير العمل بالمواقف 

وخلال الجولة وجَّه محافظ الإسماعيلية، مدير عام المواقف بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بالإعلان عن التعريفة الجديدة للمواصلات في مكان واضح بجميع مواقف السيارات، من خلال وضع لافتة كبيرة موضح بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح بها تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب، وبتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تشديدات على الاهتمام بالنظافة العامة للمواقف

كما أكد "أكرم" على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة النظافة العامة بمختلف مواقف السيارات، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة اللازمة لجميع مواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعي بمدينة الإسماعيلية، والتي تخدم بدورها مختلف مراكز المحافظة، وعمل تندات لحماية السيارات والركاب من حرارة الشمس، ورفع كفاءة دورات المياه. 
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

بجانب تكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام، لتحقيق الانضباط ورفع العبء عن كاهل المواطنين، موضحًا أنه فور الإعلان عن قرار تحريك أسعار الوقود، عملت المحافظة على محورين، الأول وضع تعريفة جديدة للمواصلات، والتنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة الجديدة، والمحور الثاني يتعلق بمتابعة تنفيذ هذه التعريفة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، كما تم تشكيل لجان تفتيشية من المواقف، والمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات المرورية على السرفيس ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب. 

مضيفًا، أن الأجهزة التنفيذية تكثف حملاتها بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين. 

كما التقى محافظ الإسماعيلية، بالمواطنين المترددين على مواقف سيارات الأجرة، وتناقش معهم حول التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بها، وشدد على عدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف التعريفة المقررة.

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