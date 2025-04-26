استشهاد 16 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية باستشهاد 16 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، 13 منهم في مدينة غزة.

ومنذ استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في 18 مارس الماضي، استشهد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب نحو 4500 آخرين، وفق بيانات السلطات في القطاع.

وفاة 50 طفلا بسبب الجوع في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، بتسجيل 52 وفاة نتيجة الجوع في قطاع غزة بينهم 50 طفلا، فيما يعاني أكثر من 60 ألف طفل من نقص التغذية الحاد في القطاع.

ومن جانبها قالت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان اليوم أن هناك ارتفاعا حادا في عدد المصابين بحروق منذ استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية في 18 مارس الماضي، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.

وأضافت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها، أن المرضى في غزة لا يحصلون على غذاء كافٍ بسبب شح الإمدادات، مما يعرقل تعافيهم ويزيد من معاناتهم.

وكشفت المنظمة عن إجراء كوادرها الطبية أكثر من ألف عملية جراحية لمصابي الحروق منذ مايو 2024، 70% منهم من الأطفال.

من جانبها، حذرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة منذ 18 شهرا، مشيرة إلى أن الحصار الشامل دمر حياة 2.2 مليون شخص وزاد من حدّة الكارثة.

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