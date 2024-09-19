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فوائد اللبان الدكر، يعالج التهابات القولون التقرحي ويقوى المناعة

اللبان الدكر
اللبان الدكر

فوائد اللبان الدكر، اللبان الدكر من الأعشاب الشهيرة التى لها شكل مختلف عن باقى الأعشاب فهو عبارة عن مادة صمغية تشبه الصخور.

وفوائد اللبان الدكر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث كان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية ومستحضرات التجميل.

أهمية اللبان الدكر 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن اللبان الدكر، والمعروف أيضًا باسم "اللبان العربي" أو "البوسويلية"، هو مادة راتنجية تستخرج من شجرة "البوسويليا" التي تنمو في المناطق الجافة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لطالما اعتُبر اللبان الدكر جزءًا من التراث الطبي القديم، وكان يستخدم في العلاجات التقليدية منذ آلاف السنين في العصر الحديث.

فوائد اللبان الدكر 

فوائد اللبان الدكر للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد اللبان الدكر التى تدفعنا لتناوله:-

  • يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ومكوناته الفعّالة، مثل الأحماض البوسويلية، تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة التي قد تكون مرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب القولون التقرحي، وبعض الدراسات الحديثة تشير إلى أن اللبان الدكر يمكن أن يكون بديل طبيعي للأدوية المضادة للالتهاب.
  • يعتبر اللبان الدكر مفيد لصحة الجهاز التنفسي، إذ يُستخدم تقليديًا لتخفيف أعراض السعال والربو والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.
  • استنشاق بخار اللبان أو استخدام زيته الأساسي يمكن أن يساعد في توسيع الشعب الهوائية وتخفيف مشاكل التنفس، هذا يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل الربو أو التهاب القصبات الهوائية.
  • يعزز الجهاز المناعي، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، حيث يساعد في محاربة العدوى وحماية الجسم من الأمراض، وبعض الأبحاث تشير إلى أن استهلاك اللبان الدكر بانتظام يمكن أن يزيد من قدرة الجسم على مقاومة الجراثيم والفيروسات.
  • اللبان الدكر يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تحمي الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، هذه الجذور الحرة قد تسهم في تطور العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، زبالتالي، يمكن أن يكون اللبان الدكر جزءًا من نمط حياة صحي يساعد في تقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض.
  • استخدام اللبان الدكر لتحسين صحة الجهاز الهضمي هو تقليد قديم في العديد من الثقافات، ويمكن أن يساعد في تقليل التهابات المعدة وتحسين عملية الهضم.
  • اللبان الدكر مفيد في علاج متلازمة القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء.
  • له تأثير إيجابي على الصحة النفسية أيضًا، حيث يُستخدم زيته الأساسي في العلاج بالروائح لتحسين المزاج وتخفيف التوتر والقلق، واستنشاق رائحة اللبان الدكر يمكن أن يعزز من الإحساس بالهدوء والراحة.
  • بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة، يعتبر اللبان الدكر مفيد لصحة الجلد، ويستخدم في العديد من المستحضرات التجميلية لتحسين مظهر الجلد وعلاج مشاكل مثل حب الشباب والتجاعيد، ويمكن أيضًا أن يساعد في تقليل الندوب وعلامات التمدد.
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