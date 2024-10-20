فوائد "اللبان الدكر"، لاستعادة شباب البشرة وتقليل التوتر

فوائد "اللبان الدكر" للصحة عديدة، وهو مادة تستخرج من أشجار اللبان التي تنمو في مناطق معينة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في عمان واليمن والصومال.



يتميز "اللبان الدكر" برائحته العطرة واستخداماته المتعددة في الطب التقليدي والعلاج الطبيعي، وللعناية بالصحة والجمال، وفي السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بفوائده الصحية والعلاجية بشكل ملحوظ.

أهم فوائد "اللبان الدكر" للصحة



فوائد "اللبان الدكر" للصحة، فيتو

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد "اللبان الدكر" عديدة، فهو هبة طبيعية تمتاز بفوائد صحية متعددة، بدءًا من تعزيز صحة الجهاز التنفسي والهضمي، إلى تحسين صحة البشرة والمساعدة في مكافحة الأمراض المزمنة مثل السرطان.

سواء تم استخدامه في صورة زيت عطري، أو مستخلص طبيعي، أو حتى على هيئة مكمل غذائي، فإن اللبان الذكر يُعتبر خيارًا ممتازًا لمن يسعون إلى تحسين صحتهم العامة بطريقة طبيعية وآمنة.

في السطور التالية، تستعرض الدكتورة هدى، أبرز فوائد اللبان الذكر للصحة.

1. تعزيز صحة الجهاز التنفسي

يعتبر اللبان الذكر من العلاجات الطبيعية التي تساعد في تخفيف مشكلات الجهاز التنفسي، فهو يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة التهاب الشعب الهوائية والتخفيف من السعال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد استنشاق البخار الممزوج بزيت اللبان في تحسين تدفق الهواء وتقليل احتقان الأنف والصدر، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يعانون من الربو والتهاب الجيوب الأنفية.



2. دعم صحة الجهاز الهضمي

يستخدم "اللبان الدكر" في الطب التقليدي لتحسين الهضم والتخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والتهاب الأمعاء. يُعتقد أن اللبان يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تسهم في تهدئة بطانة الجهاز الهضمي، وبالتالي يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي وقرحة المعدة. كما أظهرت بعض الدراسات أنه قد يساعد في تعزيز حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.

3. تعزيز الجهاز المناعي

يمتلك "اللبان الدكر" خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله مفيدًا لتعزيز الجهاز المناعي وحماية الجسم من العدوى. يُعتقد أن استخدامه المنتظم يمكن أن يساعد في تقوية دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض المختلفة. كما تشير بعض الأبحاث إلى أن اللبان قد يكون مفيدًا في مكافحة بعض أنواع الالتهابات المزمنة التي تضعف جهاز المناعة.



4. التأثير المضاد للالتهابات

من أبرز فوائد "اللبان الدكر" قدرته على مكافحة الالتهابات في الجسم. يحتوي اللبان على مواد مضادة للالتهاب يمكن أن تساعد في تخفيف الألم الناتج عن حالات مثل التهاب المفاصل والروماتيزم.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن استخدام مستخلص اللبان يمكن أن يقلل من الأعراض المرتبطة بالتهاب المفاصل، مثل التورم والألم، وبالتالي يُعتبر بديلًا طبيعيًا للأدوية المضادة للالتهاب.

5. تحسين صحة البشرة

يُعتبر "اللبان الدكر" من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة، حيث يساعد في تحسين مرونتها وتقليل ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

يحتوي اللبان على خصائص مهدئة ومرطبة تجعل البشرة تبدو أكثر صحة وشبابًا. بالإضافة إلى ذلك، يساعد اللبان في تحفيز تجدد خلايا البشرة، مما يُساهم في التئام الجروح وعلاج الندوب.

كما يُستخدم في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة لمكافحة علامات تقدم السن والحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة.



فوائد "اللبان الدكر"، فيتو



6. تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر

من الفوائد المهمة لـ "اللبان الدكر" تأثيره المهدئ على الجهاز العصبي. يتم استخدامه في العلاج بالروائح (الأروماثيرابي) لتحسين الحالة المزاجية وتقليل مستويات القلق والتوتر.

يحتوي اللبان على مركبات تؤثر إيجابيًا على الدماغ وتساعد في تحسين التركيز والشعور بالاسترخاء. تشير بعض الدراسات إلى أن استنشاق رائحة اللبان يمكن أن يقلل من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، مما يجعله مفيدًا في التخفيف من أعراض القلق والاكتئاب.

7. المساعدة في مكافحة بعض أنواع السرطان

تشير بعض الأبحاث الأولية إلى أن “اللبان الدكر” قد يحتوي على خصائص مضادة للأورام. يُعتقد أن المركبات الموجودة في اللبان يمكن أن تساهم في تثبيط نمو الخلايا السرطانية وتدميرها، خاصة في حالات سرطان الثدي والبروستاتا.

ومع ذلك، لا تزال هذه الفوائد قيد الدراسة، ويجب إجراء المزيد من الأبحاث للتأكد من فعاليتها وتحديد الآليات الدقيقة التي تعمل بها.

8. تحسين جودة النوم

يساعد “اللبان الدكر” في تحسين نوعية النوم، بفضل تأثيره المهدئ والمريح. يُستخدم عادةً في الزيوت العطرية أو في منتجات البخور لتعزيز الاسترخاء وتهيئة الجسم للنوم.

إذا كنت تعاني من الأرق أو اضطرابات النوم، قد يكون استخدام “اللبان الدكر” قبل النوم وسيلة طبيعية للمساعدة في تحسين جودة النوم وزيادة الشعور بالراحة.

