الإثنين 19 فبراير 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل عجينة الطعمية، أوفر وأحلى من الجاهزة

الطعمية، فيتو
الطعمية، فيتو

طريقة عمل عجينة الطعمية، الطعمية من أشهر الأكلات الشعبية المصرية التى لها عشاق كثيرون وعادة تقدم على وجبة الإفطار، وهى من مشتقات الفول.

وطريقة عمل عجينة الطعمية، سهلة وبسيطة فهي عبارة عن فول وخضروات وبدلا من شرائها جاهزة فى ظل غلاء الأسعار تحرص بعض ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل عجينة الطعمية.

مكونات عمل عجينة الطعمية:-

نصف كيلو فول مدشوش

ربطة بقدونس ورق فقط

ربطة كسبرة خضراء ورق فقط

نصف ربطة كرات

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نصف ربطة شبت

3 حبات بصل

رأس ثوم كاملة

ملح

رشة بيكينج بودر أو كربونات

طريقة عمل عجينة الطعمية:-

  • نحضر الفول المدشوش ويجب شرائه من مكان موثوق به حيث يتم غسله جيدا.
  • ثم ننقع الفول المدشوش فى الماء الفاتر ليلة كاملة أو لمدة 8 ساعات.
  • ثم نصفيه من الماء ونضعه في المئة ونضيف له باقى المكونات التى ذكرناها بالاعلى مع القليل من الماء.
  • ثم نضرب جيدا حتى نحصل على عجين ناعم متجانس.
  • ثم نخزن عجينة الطعمية فى اكياس بلاستيك حيث نضع فى كل كيس كمية مناسبة للوجبة، وتحفظ بالفريزر لمدة 6 أشهر.
  • ونخرجها على القلى مباشرة يمكن قليها على حالاتها أو إضافة بعض الاضافات حسب الرغبة.
طريقة عمل عجينة الطعمية، فيتو 

ولعمل الطعمية فى المنزل

مكونات عمل الطعمية فى المنزل:-

كوب عجينة طعمية

بيضة

بهارات

رشة كمون

رشة بيكينج بودر

سمسم

طريقة عمل الطعمية:-

  • نحضر العجينة ونضعها في بولة عميقة.
  • نضيف لها التوابل والبيكينج بودر.
  • ثم نضيف البيضة ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
  • ثم تشكل العجينة أقراص ونرش على كل قرص القليل من السمسم.
  • ثم تقلى أقراص الطعمية فى الزيت الغزير الساخن حتى تماما النضج.
  • ثم ننشل أقراص الطعمية من الزيت ونضعها على ورق مطبخ.
  • ثم تقدم ساخنة بجانب الخبز والسلطة الخضراء أو المخللات المختلفة.
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طريقة عمل الطعمية، زي المحلات أوفر وألذ

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فوائد الفول

والطعمية لها فوائد عظيمة لأنها مصنوعة من الفول، والفول من الحبوب المهمة التى لها قيمة غذائية عالية، حيث أن الفول من البقوليات المهمة التي تحتوي على الفولات والحديد ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن يحصل عليها الجسم، ودائما ينصح خبراء التغذية بتقديم الفول على وجبة الإفطار مع القليل من زيت الزيتون.

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