السبت 26 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الطعمية البيتي، ألذ وأوفر من الجاهزة

الطعمية البيتي، فيتو
الطعمية البيتي، فيتو

طريقة عمل الطعمية، من الأطباق المصرية الأشهر على السفرة المصرية في وجبة الفطار، وتعد من أرخص الأكلات، إلا أن أسعار الطعمية طالها أيضا الغلاء، ولذلك أصبح من بنود التوفير في الميزانية، أن يتم صنع عجينة الطعمية في البيت، وتعد طريقة عمل الطعمية في البيت من الطرق البسيطة والسهلة، إلى جانب أنها توفر في الميزانية، فلن تحتاجي في طريقة عمل الطعمية إلا الفول المدشوش والخضرة فقط، وبعض التوابل. 

 

وبدلا من الاستغناء عن بند الطعمية، وهو ما لا يمكن تنفيذه، بالنسبة للكثيرين، لأن طبق الطعمية على السفرة إلى جوار طبق الفول، والبطاطس المحمرة، وطبق الباذنجان المخلل، يعد من طقوس يوم الإجازة للكثير من الأسر المصرية، ولذلك تعلم طريقة عمل الطعمية في البيت، يعد هو الحل الأمثل، للاستمتاع بطعم الطعمية، وفي نفس الوقت التوفير في الميزانية.

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طريقة عمل الطعمية

الطعمية

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل الطعمية البيتي، بخطوات بسيطة، حتى يمكنك عملها بكل سهولة، وتسعدي أفراد أسرتك.

 

مكونات عمل الطعمية:

نصف كيلو فول مدشوش

ربطة شبت

ربطة كسبرة خضراء

ربطة كرات( يفضل تقطيع الكرات والكسبرة والشبت)

4 فصوص ثوم

بصلة كبيرة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة

ملح وفلفل وفلفل حار( شطة) 

ملعقة صغيرة بيكينج صودا ( كربونات)

 

خطوات عمل الطعمية:

يُنقع الفول في الماء البارد مدة 24 ساعة حتى يصبح طريًا. ثم يُرفع من الماء ويصفى ويطحن فى الكبة او مطحنة الخلاط.

ثم تضاف الكسبرة الخضراء والشبت والكرات وتضاف التوابل (الكمون، الكسبرة الناشفة، الفلفل الحار،والملح والفلفل ) وتطحن سويا، الى حين الحصول على معجون طري. 

يوضع الخليط جانبًا حتى يرتاح لمدة 30 دقيقة.

ثم تضاف ملعقة البيكينج صودا

ثم تشكل الأقراص وتحمر فى زيت غزير ساخن.

ويمكن الاحتفاظ بها بالفريزر ولكن فى هذة الحالة يفضل عدم اضافة البيكينج صودا.

وتضاف بعد خروجها من الفريزر وعند التحمير.

ويمكن استبدال الفول المدشوش بحمص الشام فتصبح فلافل شامية بطعمها المميز.

 

طريقة عمل الفول المدمس في ساعتين فقط

الفول

ولأن الطعمية لا تحلو إلا بتناولها مع طبق الفول المدمس، فنقدم الطريقة السحرية لعمل الفول المدمس في أقل من ساعتين، وبخلطة خاصة، تمنحه قواما كالجاهز، إلى جانب طعمه المميز.

 

المكونات والطريقة:

نصف كيلو فول تدميس بلدي مغسول ومنقوع لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 ساعات.

يوضع في الدماسة، ويضاف لها الماء، بحيث يعلو عنه، ويضاف له عصير ليمونة، ويرفع على النار، حتى يبدأ في الغليان.

بعد أن يغلي لمدة تصل إلى حوالي 10 دقائق، تهدأ الشعلة تماما، ثم يضاف له ربع ملعقة من البيكنج بودر، وهو سر من أسرار التسوية السريعة.

ويترك على نار هادئة جدا، مع المتابعة حتى تماما النضج، ولن يستغرق أكثر من حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين كأقصى تقدير.

عند تمام النضج، تحضر الخلطة السرية.

 

مكونات الخلطة: 

ملعقتا دقيق، ملعقة كركم، ملعقة بابريكا، ملعقة معجون طماطم، القليل من الماء.

تخلط المكونات، التى تكون عجينة لينة، وتضاف للفول، مع التقليب المستمر، حتى يتحول قوام الفول إلى غليظ نوعا ما، ثم تطفأ النار، ويكون بذلك الفول جاهزا.

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