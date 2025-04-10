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صحة ومرأة

طبيبة تغذية تكشف الفوائد الصحية لطبق الفول بالليمون

طبق الفول بالليمون
طبق الفول بالليمون

أكدت الدكتورة دعاء جنينة، أستاذ التغذية العلاجية، ورئيس رابطة أطباء التغذية العلاجية أن وضع الليمون على طبق الفول يساعد في امتصاص الحديد بالجسم، لأن الليمون يحتوي على فيتامين سي، والفول من البروتين النباتي الذي يحتاج إلى فيتامين سي لتحسين امتصاصه بالجسم.

 

أوضحت أستاذ التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن عادات الأكل الخاطئة سبب في زيادة معدلات الإصابة بالأنيميا.

 

زيادة معدلات الإصابة بفقر الدم

وأوضحت أستاذ التغذية العلاجية أن البروتين النباتي من أهم مصادر الحصول على الحديد. 

والفول بالليمون وجبة غذائية متكاملة يمكن أن تكون بديلًا للحوم تمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة له فضلا عن دعم الجسم بفيتامين سي والبروتين والألياف وتجنب الإمساك 

وأضافت الدكتورة دعاء جنينة أستاذ التغذية العلاجية إلى أن أكثر فئة عرضة لفقر الدم هي السيدات في عمر الحمل والرضاعة والأطفال.

 

أوضحت  لـ"فيتو" وجود برامج للسيدات من وزارة الصحة توفر كبسولات الحديد مجانا بوحدات الرعاية الصحية نظرا لانهم اكثر المصابين بالأنيميا وفقر الدم ولكن هؤلاء السيدات لا يحصلن على كبسولات الحديد ويصرفونها ثم لا ياخذونها مشيرة الى ان نسبة الرجال المصابين بالأنيميا اقل من السيدات.


وأكدت ضرورة وجود تثقيف غذائي للأكل الذي يحتوي على الحديد وتجنب الاكلات التى تعيق امتصاص الحديد لذا يجب زيادة الوعي بأن المصادر الحيوانية اعلي امتصاص من المصادر النباتية ويجب عند تناول المصادر النباتية للحديد أخذ فيتامين سي لتحسين امتصاص الحديد بالجسم.


وأشارت أن السلوك الغذائي للمصريين سيء لوجود مفاهيم خاطئة حول نظام الأكل والأكلات التي تحتوي على الحديد.
وأوضحت أنه ليس شرطا تناول كميات كبيرة من اللحوم للحصول على الحديد ولكن طريقة الأكل الصحيحة تفيد مد الجسم بالحديد.
 

طرق أكل خاطئة

أوضحت أن فقر الدم أو نقص الحديد نتيجة طرق أكل خاطئة بالإضافة إلى الأسباب الجينية تجعل الإنسان أكثر استعدادًا للإصابة بفقر الدم.

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