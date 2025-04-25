لافروف بلهجة متغيرة: مستعدون لإبرام اتفاق مع أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنّ بلاده "مستعدّة" لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقا لمقتطفات من مقابلة أجراها مع قناة أمريكية ونُشرت فجر اليوم الجمعة «مساء الخميس بالتوقيت المحلي الأمريكي».

اتفاق وشيك

وقال لافروف في هذه المقابلة عبر قناة «سي بي إس» إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «يتحدّث عن اتفاق، ونحن مستعدّون لإبرام اتفاق، لكنّ بعضا من العناصر المحدّدة لا يزال يحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليه».

وأضاف لافروف في المقابلة التي من المقرر أن يتم بثها كاملة يوم الأحد إن الولايات المتحدة وروسيا تسيران في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا وتابع «مستمرون في اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي بشأن الوضع في أوكرانيا»، مضيفا أن "عناصر من هذا الاتفاق تحتاج إلى ضبط دقيق".

وقال "مستمرون في اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي بشأن الوضع في أوكرانيا، وهناك الكثير من المؤشرات على أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

بوتين يؤيد خطة ترمب لإرساء هدنة في أوكرانيا

وأمس الخميس، وفي وقت أعلنت فيه موسكو تحقيق مكاسب ميدانية، لوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية القبول بخطة الهدنة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال الكرملين، الخميس، إن الأوضاع على الجبهة تتطور لصالح روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد فكرة وقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا، وهي المساعي التي يقودها ترمب.

لقاء محتمل بين بوتين وترامب

وكان الكرملين قد أعلن أيضا، الأربعاء، أن العمل جار لترتيب لقاء محتمل بين بوتين وترمب، معربًا عن أمله في أن يسفر عن نتائج إيجابية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع مجلة لو بوان الفرنسية، إلى أن بوتين يكن احتراما لترمب، مضيفا أن الزعيمين يعتبران أن غياب التواصل ليس خيارا منطقيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يعتقد أن لديه اتفاقًا مع كل من بوتين وزيلينسكي لتسوية الحرب في أوكرانيا.

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