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حوادث

النيابة تطلب التحري حول حريق شقة في مدينة نصر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بالطابق الرابع نشب بها حريق في أحد العقارات بمدينة نصر، دون وقوع أى إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حريق شقة بمدينة نصر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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