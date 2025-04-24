الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اندلاع حريق هائل بمخبز أفرنجي في جرجا بسوهاج

اندلاع حريق هائل
اندلاع حريق هائل فى مخبز أفرنجى فى جرجا بسوهاج، فيتو

نشب حريق هائل في  مخبز "أفرنجي" أسفل عقار مكون من طابقين  بسبب ماس كهربائي من مفتاح مصباح داخل المخبز بمركز جرجا بمحافظة سوهاج دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق بمخبز " أفرنجي " بقسم جرجا.

وتبين أن نشوب حريق داخل مخبز " أفرنجي " أسفل عقار مكون من طابقين ملك  خالد م ا ع -سن 48 صاحب المخبز ومقيم بذات العنوان وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية.


وانحصرت  التلفيات فى احتراق طاولات خبز ودراجة بخارية "ملك مالك المخبز وقال المالك إن سبب الحريق ماس كهربائي من مفتاح مصباح داخل المخبز ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيطرة علي الحريق الحماية المدنية أمن سوهاج حريق بمخبز حريق هائل سيارة إطفاء

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يحيل مخالفات توريد ماكينات التصوير بمديرية التربية إلى النيابة

بسبب ضعف الأداء الوظيفي، استبعاد وكيل زراعة سوهاج من منصبه
ads

الأكثر قراءة

هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)

أحمد الشرع يبلغ ترامب رغبته في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

ماذا يحدث حال انتهاء لقاء الإياب في نصف نهائي دوري الأبطال بالتعادل السلبي؟

التوقيت الصيفي 2025، طريقة تعديل الساعة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد

الدوري الإسباني، ريال بيتيس يتعادل مع بلد الوليد 1-1 في الشوط الأول

أول رد من حماس على تصريحات محمود عباس

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فى القاهرة والمحافظات

البتلو تبدأ من 350 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الخميس

ماكينات البنك الزراعي خارج الخدمة 3 ساعات بسبب التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2025، طريقة تعديل الساعة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد

المواعيد الصيفية لغلق المحال والكافيهات وموعد تطبيقها

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة مقترحا علم "حفريات القرآن": يجب توليد علوم جديدة لخدمة النصوص (فيديو)

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

المجددون.. عبد الباقي الزرقاني إمام المالكية في القرن الـ 11 الهجري

المزيد
الجريدة الرسمية