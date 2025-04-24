اندلاع حريق هائل بمخبز أفرنجي في جرجا بسوهاج

نشب حريق هائل في مخبز "أفرنجي" أسفل عقار مكون من طابقين بسبب ماس كهربائي من مفتاح مصباح داخل المخبز بمركز جرجا بمحافظة سوهاج دون خسائر في الأرواح.



تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق بمخبز " أفرنجي " بقسم جرجا.



وتبين أن نشوب حريق داخل مخبز " أفرنجي " أسفل عقار مكون من طابقين ملك خالد م ا ع -سن 48 صاحب المخبز ومقيم بذات العنوان وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية.



وانحصرت التلفيات فى احتراق طاولات خبز ودراجة بخارية "ملك مالك المخبز وقال المالك إن سبب الحريق ماس كهربائي من مفتاح مصباح داخل المخبز ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.



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