الخميس 24 أبريل 2025
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نشوب حريق بمطعم مشويات في قنا دون خسائر

حريق بقنا فيتو
حريق بقنا فيتو

نشب حريق داخل مطعم، اليوم الخميس، دون خسائر بشرية في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل مطعم في مدينة نجع حمادي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل مطعم مشويات في شارع المركز مدينة نجع حمادي، دون أي إصابات بشرية.

تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مدينة نجع حمادي مركز نجع حمادي

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