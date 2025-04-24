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حوادث

ماذا كشفت معاينة حريق شقة في حدائق القبة؟

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت  نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بالطابق الرابع نشب بها حريق في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة دون وقوع أى إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت المعاينة تفحم جميع محتويات الشقة وأن ماسا كهربائيا وراء اشتعال النيران.

حريق شقة بحدائق القبة
 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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