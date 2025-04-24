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رياضة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يتقدم على رايو فاليكانو 0/2 في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

يتقدم فريق أتلتيكو مدريد، على نظيره رايو فاليكانو، بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما الآن على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدفي فريق أتليتكو كل من: الكسندر سورلوث في الدقيقة 3 وكونور غالاغير في الدقيقة 45.

أعلن سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

وجاء التشكيل كالتالي:

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو


جاء موعد مباراة أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو، اليوم الخميس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو، عبر قناة "بي إن سبورت 1"، بتعليق جواد بدة"، فهي الناقل الوحيد.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 63 نقطة، فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

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أتلتيكو مدريد رايو فاليكانو الدوري الإسباني

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