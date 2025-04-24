الخطوط الجوية الهندية تحول مسارات رحلاتها بعد إغلاق باكستان مجالها الجوي

أعلنت الخطوط الجوية الهندية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، تحويل الرحلات لمسارات بديلة بعد إغلاق باكستان مجالها الجوي.

ويأتي ذلك على خلفية توتر العلاقات بين الجارتين، بسبب هجوم دامٍ تعرض له عدد من السياح في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت باكستان أن أي محاولة من قبل الهند لوقف أو تحويل تدفق المياه إلى باكستان ستعتبر بمثابة عمل حربي.

مستشارو الدفاع الهنود في إسلام آباد أشخاص غير مرغوب فيهم

وقالت السلطات الباكستانية في بيان لها: “مستشارو الدفاع الهنود في إسلام آباد أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم المغادرة بنهاية أبريل”.

وأمهلت باكستان مستشاري الدفاع والبحرية والجوية الهنود في إسلام أباد حتى 30 من أبريل لمغادرة أراضيها.

تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد

كما أصدرت السلطات الباكستانية قرارا بتعليق التجارة مع الهند وكذا تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصا بدءا من 30 أبريل.

وذكرت السلطات الباكستانية: “سنمارس حقنا في تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند”.

الهند طلبت من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها

ولاحقا، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الهند طلبت من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل.

وذكرت الخارجية الهندية، أنه تم تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فورا، ناصحة المواطنين الهنود بباكستان بالمغادرة في أقرب وقت.

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