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خارج الحدود

الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء الهند في قصر السلام

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ومودي، فيتو

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مساء الثلاثاء، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في الديوان الملكي بقصر السلام بمدينة جدة.

 

ولى العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء الهندي

وجرى خلال جلسة المباحثات الرسمية بين ولى العهد السعودي ورئيس وزراء الهند، "استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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مجلس الشراكة الاستراتيجية، فيتو

وأوضحت "واس" أنه جرى بحث "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما نشرت الوكالة.

اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي

كما ترأس ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك بعد أن استضافت نيودلهي الاجتماع الأول، في سبتمبر 2023.

ويركز اجتماع الشراكة الاستراتيجي بين السعودية والهند، على تعميق الشراكة بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية في شتى المجالات، لا سيما مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية والفضاء.

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الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماع الشراكة الاستراتيجي السعودية والهند

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