محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 م بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 10 مايو وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 بمحافظة الشرقية.

توفير المناخ المناسب لامتحانات الطلاب

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

تفاصيل الجداول الامتحانية بالشرقية

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم: إن مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025 م جاءت كالتالي: الصف الثالث الابتدائى سيبدأ يوم 22 وتنتهي فى 26 من مايو القادم والصف الرابع والخامس والسادس ينعقد امتحانهم يوم 22 وتنتهي 27 من ذات الشهر.

امتحانات صفوف الاعدادى

وأكد رمضان عقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي على مدار 6 أيام تبدأ يوم الأربعاء 21/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025 كما تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.

جداول امتحانات محافظة الشرقية -فيتو

جدول توضيحي لامتحانات الاعدادى المهنى والامل

وأضاف: تعقد امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025 وتعقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025 كما وتعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.

امتحانات النور والأمل

وتعقد امتحانات الصف الثامن (أمل) على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025. وامتحانات الصف السادس (النور) على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.وتعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي ( النور) علي مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.كما تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي (الأمل) على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.

وأوضح رمضان أن انعقاد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني على مدار 16 يوم تبدأ يوم السبت 10/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025. تعقد امتحانات التعليم الفني المزدوج علي مدار 16 يوم تبدأ يوم السبت 10/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.كما تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الأربعاء 21/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025. تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الأربعاء 21/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

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