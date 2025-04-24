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ارتفاع عدد ضحايا الفيوم في حادث أجدابيا في ليبيا إلى 7 أشخاص

ارتفاع عدد ضحايا
ارتفاع عدد ضحايا الفيوم، فيتو

ارتفع عدد ضحايا حادث  أجدابيا  بدولة ليبيا من أبناء الفيوم الي 7  أشخاص، بعد التعرف على هوية اثنين آخرين من ضحايا الحادث وهما، "أحمد إبراهيم خليل أحمد"، مقيم بقرية الغرق، و"عبد الله رجب متولي جمعة"، مقيم بقرية منية الحيط وهما من مركز إطسا.

 

أسماء الضحايا

وكان 5 من أبناء محافظة الفيوم، قد لقوا مصرعهم  في  دولة ليبيا، في حادث تصادم  بين شاحنة، وحافلة لنقل الركاب كانوا يستقلونها، والضحايا جميعهم من أبناء مركز إطسا بمحافظة الفيوم، هم: عبد الناصر سليم سليمان علي  37 عامًا،  ورمضان عبد النبي محمد عبد الله 32 عامًا، ورمضان السيد صالح عبد الغني، وعبد الكريم مختار عبد الكريم د، وناجي محمد سليمان محمد، وقد صرحت السلطات الليبية ونقل الجثامين الخمسة الي مصر، وجار تجهيزهم للنقل على طائرة إلى مطار القاهرة الدولي، وتبذل القنصلية المصرية جهودها لنقل الجثامين.

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كان قد لقي 12 شخصًا مصرعهم في حادث تصادم، وقع فجر أمس الأربعاء، على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق، إثر اصطدام شاحنة بحافلة نقل ركاب من نوع فيتو، في منطقة نائية من الطريق، الذي يُعرف بوعورته وافتقاره للخدمات الأساسية والإنارة، ما يجعله من أكثر الطرق خطورة في ليبيا، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

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الفيوم دولة ليبيا حادث اجدابيا أطسا محافظ الفيوم

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