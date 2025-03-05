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التحفظ على 27450 قطعة ألعاب نارية في حملة تموينية بالفيوم

العاب نارية، فيتو
العاب نارية، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة علي محلات بيع الألعاب النارية ومسدسات الخرز، شارك فيها إدارة مباحث التموين، بهدف منع تداول الألعاب النارية المحظورة، وحفظا على أمن وسلامة المواطنين من استخدام الغاب لها، ولما لها من تأثير ضار عل الصحة العامة.

نتائج الحملة علي محلات بيع الالعاب النارية

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من ضبط 6 كراتين صواريخ بكل كرتونة 200 علبة،  بإجمالي  1200 علبة، وتحتوي كل علبة علي٢٠ صاروخ بإجمالي 24 ألف صاروخ، كما تم ضبط 3450 صاروخ  آخر مختلف الأنواع الأنواع والأحجام، وتم تحرير المخالفة اللازمة، والأرض علي الأجهزة الأمنية لاحالتها الي النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

استمرار الحملات علي اماكن تداول الالعاب النارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات علي محلات بيع الألعاب النارية مستمرة طوال أيام شهر رمضان المبارك، وطوال فترة الاحتفال بالأعياد على مدار السنة، للقضاء على ظاهرة انتشار بيع وتداول الألعاب النارية التي لها تأثير ضار على صحة المواطنين، ومنعا لإزعاج الأهالي من استخدام هذه الألعاب في الشوارع.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 1.8 مليون قطعة في الفيوم

التحفظ على ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

ولفت إلى أنه شدد على  الأجهزة الرقابية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، والإدارات التموينية التابعة للمديرية بالمراكز، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للسيطرة على ما يتم تداوله للاستهلاك.

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التحفظ على ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

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