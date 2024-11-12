طريقة عمل البيتزا، بمكونات بسيطة واقتصادية وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة وهي إيطالية الأصل ولكنها نالت شهرة واسعة على مستوى العالم.

وطريقة عمل البيتزا سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:

2 كوب من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

3/4 كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

للصلصة:

2 حبة طماطم متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

1 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

1 ملعقة صغيرة من الأوريغانو أو الريحان المجفف.

1 ملعقة كبيرة من الزيت.

للتغطية:

جبن مودزاريلا مبشور.

أي إضافات حسب الرغبة: (مثل فطر، زيتون، فلفل حار، بصل، لحم مفروم أو دجاج، إلخ).

البيتزا، فيتو

طريقة عمل البيتزا:

في وعاء كبير، امزجى الخميرة مع السكر والماء الدافئ، واتركيها لمدة 5-10 دقائق حتى تبدأ في التفاعل.

اضيفي الدقيق والملح والزيت إلى الخليط، وابدئى في عجن العجينة حتى تصبح ناعمة ومرنة.

إذا كانت العجينة لزجة، يمكن إضافة قليل من الدقيق.

غطِ العجينة واتركيها لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى تتضاعف حجمها.

في مقلاة على نار متوسطة، سخنى الزيت وأضيفي الثوم المفروم، وقلبيه قليلًا حتى يصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم وقلّبي.

اضيفي الملح والفلفل والأوريغانو والسكر، واتركى الصلصة على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى تتكثف.

بعد أن تختمر العجينة، قومى بفردها على سطح مرشوش بالدقيق حتى تحصلى على عجينة رقيقة بالحجم الذي تريده.

ضعى العجينة في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

ابدئى بوضع طبقة من الصلصة على العجينة بشكل متساوٍ.

رشى الجبن المبشور على الوجه، ثم أضيفي أي إضافات تختارها من الخضروات أو اللحوم.

سخنى الفرن إلى درجة حرارة 220 درجة مئوية (200 درجة مئوية للمروحة) واخبزى البيتزا لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح الحواف ذهبية والجبن ذائبا وفقا لرغبتك.

بعد إخراج البيتزا من الفرن، يمكنك تقطيعها إلى شرائح وتقديمها ساخنة.

يمكن تعديل سمك العجينة حسب رغبتك إذا كنت تفضلها رقيقة، افردى العجينة بشكل رقيق، وإذا كنت تحبيها سميكة، اتركى العجينة تنتفخ أكثر.

يمكنك تنويع الصلصات والإضافات حسب الذوق، مثل إضافة جبن البارميزان، أو صلصة البيستو أو أي مكونات أخرى.