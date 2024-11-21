طريقة عمل البيتزا بحشوات مختلفة حسب الرغبة

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون على مستوى العالم حيث تقدم بطرق وأشكال وحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:-

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3/4 كوب ماء دافئ (قد تحتاج إلى تعديل الكمية حسب نوع الدقيق)

الصوص:

1 كوب صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة سكر

الحشوة:

1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة

1/2 كوب جبنة شيدر مبشورة (اختياري)

شرائح فطر (مشروم)

شرائح فلفل رومي

شرائح طماطم

زيتون أسود أو أخضر (اختياري)

لحمة مفرومة أو دجاج (اختياري)

طريقة عمل البيتزا

طريقة عمل البيتزا:-

في وعاء، اخلطى الدقيق مع الخميرة، السكر، والملح.

أضيفي الزيت والماء الدافئ واخلطي جيدًا حتى تتشكل العجينة.

اعجنى العجينة لمدة 5-10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.

غطِى الوعاء واترك العجينة تختمر لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

وفي مقلاة على نار متوسطة، سخنى زيت الزيتون.

أضيفي صلصة الطماطم، الزعتر، الملح، والسكر.

اتركى الصوص يغلي لمدة 5-10 دقائق حتى يصبح كثيفًا ويختلط مع التوابل.

سخنى الفرن إلى 220 درجة مئوية.

افردى العجينة على سطح مستوي مغطى بالدقيق، بحيث تصبح بالسمك المطلوب.

ضعى العجينة في صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت.

افردى الصوص على العجينة بشكل متساوٍ.

أضيفي الجبن المبشور أولًا، ثم أضيفي الخضار أو اللحوم حسب الرغبة.

ضعي شرائح الجبن الأخرى فوق الحشوة.

ضعي البيتزا في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى تصبح العجينة ذهبية اللون والجبن ذائبًا.

بعد إخراج البيتزا من الفرن، يمكنك تقطيعها وتقديمها مباشرة.

يمكنك أيضًا إضافة بعض الأعشاب الطازجة مثل الريحا طبن للحصول على نكهة إضافية.

وتتميز البيتزا بأنه يمكن تقديمها بحشوات مختلفة من اللحوم والخضروات والأجبان حسب الرغبة، حيث يمكن تقديمها بالدجاج أو اللحم المفروم أو البسطرمة أو السجق فهناك العديد من الاختيارات حسب الرغبة.

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