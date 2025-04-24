التفاصيل الكاملة بأسماء الكليات المتاحة بجامعة القاهرة الأهلية الجديدة

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في الوقت الحالي، عن تفاصيل أسماء الكليات المتاحة بجامعة القاهرة الأهلية الجديدة المقرر أفتتاحها العام المقبل 2025/2026.

جامعة القاهرة الأهلية الجديدة

وتأتي جامعة القاهرة الأهلية من ضمن خطة الدولة لتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية.

وتضم جامعة القاهرة الأهلية 14 كلية، وتشمل: كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية العلاج الطبيعي - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الطب البيطري - كلية التجارة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - كلية الإعلام.

وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة القاهرة الأهلية"، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية،، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وبما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية.

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في تقديم برامج دراسية متطورة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي، وتُعد ركيزة أساسية في بناء أجيال قادرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية والمعرفية.

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