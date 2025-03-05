الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تضم 14 كلية، تفاصيل إنشاء جامعة القاهرة الأهلية الجديدة

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو
ads

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر سلسلة "إنفوجرافات الجامعات الأهلية الجديدة"، التي تسلط الضوء على الجامعات الأهلية التي وافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشائها، في إطار التوسع في منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم الجامعي.

تضم 14 كلية تفاصيل انشاء جامعة القاهرة الأهلية الجديدة

تضم هذه الجامعات 101 كلية متنوعة، تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة تواكب احتياجات سوق العمل، وتوفر بيئة أكاديمية تدعم الابتكار والتميز.

وفي هذا الإطار، نستعرض جامعة القاهرة الأهلية، التي ستبدأ الدراسة بها في العام الجامعي 2025/2026، وتضم 14 كلية تشمل:

1. كلية الطب

2. كلية طب الأسنان

3. كلية الصيدلة

4. كلية التمريض

5. كلية العلاج الطبيعي

6. كلية الهندسة

7. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

8. كلية العلوم

9. كلية الطب البيطري

10. كلية التجارة

11. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

12. كلية الإعلام

13. كلية التربية للطفولة المبكرة

14. كلية الحقوق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي التعليم الجامعي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الأهلية الجامعات الأهلية الجديدة الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي

القومي للبحوث الفلكية: نرصد الأهلة بأحدث المناظير بالتنسيق مع دار الإفتاء

الدراسة العام المقبل، كل ما تريد معرفته عن كليات جامعة دمنهور الأهلية

أخبار مصر اليوم، السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، والأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا، الجيزة تعلن جداول امتحانات مارس 2025 لجميع المراحل،

موعد وتفاصيل جلسة مزاد سيارات مطار القاهرة الواردة من الخارج

جامعة عين شمس تقرر صرف العلاج الشهري المزمن للعاملين من الرعاية الطبية

جامعة عين شمس تدرس تعديل اشتراك أسر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين

مركز بحوث الفلزات يعلن تجديد اعتماد عدد من المعامل
ads

الأكثر قراءة

القمر الصناعي يكشف ما أخفته إثيوبيا، تسريب ممرين يتسبب في إزالة جزء خرساني بسد النهضة

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

موعد صرف زيادة الـ 25% على معاشات تكافل وكرامة

ثلاثي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر بمعسكر مارس

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسئلة الصائمين، ما هي مفاتيح استجابة الدعاء في الشهر الكريم؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

عمرو خالد يستعرض 3 صفات تجعلك رفيق النبي في الجنة (فيديو)

ما حكم الدين في التاروت والأبراج والفرق بين الفلك والتنجيم؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية