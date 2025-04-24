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محافظات

توريد 20 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية منذ بدء موسم الحصاد

تموين الشرقية , فيتو
تموين الشرقية , فيتو

أكد المهندس  عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ٣٤٧٢٦ فدان حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان.

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تقديم كافة التيسيرات للتوريد

ولفت إلي ضرورة التزام المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول. 

المهندس عبدالكريم عوض الله 

فيما  أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله  وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية  ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٠٩٧٤ طن و٧٣٩ كيلو جرام قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.  

شروط أماكن التخزين بالشرقية 

وأضاف إنه من شروط أماكن التخزين التأكد من خلو المواقع التخزينية لاستقبال الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٥  من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة إعداد الصوامع والبناكر والهناكر والشون ونظافتها وتطهيرها من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين أقماح موسم ٢٠٢٥ إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة.

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المهندس محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

 

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزاارة الزراعة محافظة الشرقية المساحة المزروعة بالقمح 370183 فدان المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين الاهتمام بالمزارعين توريد المحصول

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