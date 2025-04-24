الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الإفراج عن 12 فلسطينيًّا بينهم امرأتان من سجون الاحتلال

أسرى فلسطنيين، فيتو
أسرى فلسطنيين، فيتو

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلى، عن 12 فلسطينيًا من قطاع غزة.

شهداء الأقصى في مدينة دير البلح

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأنه أُفرج عن 12 فلسطينيًا بينهم امرأتان من سجون الاحتلال، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي سياق متصل، قال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إن قطاع غزة دخل المرحلة الخامسة من سوء التغذية، وهي الأخطر بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، إثر الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

سوء التغذية بسبب نقص الغذاء

وشدد الدقران، على أن أطفال غزة يعيشون أشد مراحل سوء التغذية بسبب نقص الغذاء وحليب الأطفال وهو ما يهدد حياتهم.

خطر الموت بسبب نفاد الأدوية 

وأشار إلى أن نحو 200 ألف مريض من المصابين بالأمراض المزمنة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد الأدوية الخاصة بهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة مدينة دير البلح سجون الاحتلال شهداء الأقصى

مواد متعلقة

بينهم صحفي وزوجته وابنته، عشرات الشهداء والإصابات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهاد 28 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم

صحة غزة تستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الدرة

خلاف حاد في مجلس الوزراء الإسرائيلي حول توزيع المساعدات إلى غزة

ترامب: لن نسمح لحركة حماس بالاستمرار في حكم غزة
ads

الأكثر قراءة

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أسعار الفراخ تواصل الانخفاض اليوم الخميس 25 أبريل 2025

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الخميس

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

تراجع سعر الجنيه الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

في موسم حصاده، تعرف على أهم أحكام زكاة القمح

المزيد
الجريدة الرسمية