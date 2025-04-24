الإفراج عن 12 فلسطينيًّا بينهم امرأتان من سجون الاحتلال

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلى، عن 12 فلسطينيًا من قطاع غزة.

شهداء الأقصى في مدينة دير البلح

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأنه أُفرج عن 12 فلسطينيًا بينهم امرأتان من سجون الاحتلال، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي سياق متصل، قال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إن قطاع غزة دخل المرحلة الخامسة من سوء التغذية، وهي الأخطر بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، إثر الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

سوء التغذية بسبب نقص الغذاء

وشدد الدقران، على أن أطفال غزة يعيشون أشد مراحل سوء التغذية بسبب نقص الغذاء وحليب الأطفال وهو ما يهدد حياتهم.

خطر الموت بسبب نفاد الأدوية

وأشار إلى أن نحو 200 ألف مريض من المصابين بالأمراض المزمنة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد الأدوية الخاصة بهم.

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