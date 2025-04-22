الاحتلال يهدم البيوت البلاستيكية بغزة ويمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال

الحرب على غزة ، هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عددا من البيوت البلاستكية في قرية الجلمة شمال جنين.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع لليوم الأربعين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن 600 ألف طفل مهددون بخطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات ما لم يتم إدخال التطعيمات للقطاع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وحاصرت منزل عائلة الشهيد محمد شهاب تمهيدا لهدمه.

وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام من جهة ضاحية البريد، وحاصرت منزل الشهيد شهاب تمهيدًا لهدمه، وأجبرت العائلات التي تقطن في محيط المنزل على إخلاء منازلها بالقوة.

وكانت قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الشهيد شهاب في يوليو الماضي، وأخذت مقاساته تمهيدًا لهدمه.

وكانت قوة من الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت الرصاص على شهاب 27 عامًا بزعم تنفيذه عملية دعس قرب مدينة الرملة داخل أراضي الـ48، ما أسفر عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة.

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