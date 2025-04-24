تباين سياسي حول النظام الانتخابي المناسب للبرلمان المقبل.. كل ما تريد معرفته عن القوائم المغلقة والنسبية وأسباب التمسك بكل منها

فى ظل اقتراب المواعيد الدستورية لإجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة، لانتخاب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى فصلهما التشريعى الجديد، تتباين مواقف وآراء السياسيين والأحزاب السياسية، حول النظام الانتخابى المناسب.

وتنحصر الخيارات ما بين النظام الفردى أو نظام القائمة النسبية أو المغلقة، أو النظام المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى وأى من القائمة المغلقة أو النسبية.

النظام المختلط

وفى الوقت الذى يرى فيه البعض، أن النظام الانتخابى الحالى وهو المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة المغلقة، هو النظام الأنسب، من حزب مستقبل وطن، نظرا لأنه يمكن من خلالها تحقيق النسب الدستورية المنصوص عليها فى تمثيل الفئات بالمجالس النيابية بسهولة، يرى آخرون أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل، مثل حزب العدل الذى يرى أن نظام القائمة النسبية يعد النظام الأكثر عدالة لعدم إهداره أصوات الناخبين، كما أنه يساهم في ترسيخ حياة حزبية قوية على المدى الطويل.

وأضاف أن القائمة المغلقة المطلقة أدت إلى ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية، حيث يقوم بعض النواب بترشيح أفراد من عائلاتهم كبدلاء لهم، مما يخلق حساسية كبيرة في المشهد السياسي.

القائمة المطلقة وفقا للقانون

ويتبنى البعض نظام القائمة المطلقة المغلقة، نظرا إلى سهولتها في التطبيق وضمان عدم تعرضها لمشكلات قانونية ودستورية بشكل كبير، وخلال ذلك النظام، تقسم البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، وتضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية فى هذه الدوائر المقررة.

كما تضع قوائم احتياطية يتم اللجوء إليها في حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد أعضائها.

ووفقا لهذا النظام، يتنافس في الدائرة الانتخابية الواحدة أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين، حسبما يقرر القانون الانتخابى، وتفوز فيه القائمة التى تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة، بكل مقاعد الدائرة، بينما تخسر كل القوائم الأخرى التي لم تحصل على نسبة 50% من الأصوات.

القائمة النسبية

أما نظام القائمة النسبية، فهو يأتى عكس نظام القائمة المطلقة المغلقة، لا سيما في طريقة حساب المقاعد، حيث في هذا النظام تقوم القوى الحزبية والمستقلين بتشكيل قوائم انتخابية مغلقة أو مفتوحة في كل دائرة انتخابية، والقائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات لا تحصل على كافة المقاعد لهذه الدائرة مثلما كان يحدث في نظام القائمة المغلقة، وإنما تحصل عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة ما تحصل عليه من أصوات.

الفارق بين القائمتين المطلقة والنسبية

وهنا نجد أن القائمة المطلقة المغلقة، هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخبين التحكم في أعضائها من المرشحين أو تغيير ترتيبهم الذي تم اعتماده من الحزب، وحال فوزها يفوز جميع أعضائها، وأما القائمة النسبية، فلا تفوز بكامل أعضائها إلا في حالات قليلة، حيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها.

كما يوجد منها نوعان هما القائمة المغلقة النسبية والقائمة المفتوحة النسبية، والفارق بينهما هو أن عند توزيع المقاعد على المرشحين، توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناء على ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب، أما نظام القائمة المفتوحة فتوزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون والذي قد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب.

النظام الفردي فى الانتخابات

فى النظام الفردي يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية، يتماشى مع عدد النواب المراد انتخابهم وفقا للدستور، ويفوز في ذلك النظام من يحصل على أغلبية الأصوات.

النظام الانتخابي المناسب

وحول النظام الانتخابي، سبق وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني سبق وناقش ذلك الملف، متابعًا: "لا يوجد ما يسمى بالنظام الانتخابي الصحيح أو الخطأ، بل الأمر يتعلق بالنظام الانتخابي المناسب لكل مجتمع، وفقًا لظروفه وتفاصيله".

المحددات الدستورية في النظام الانتخابي

وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “الدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، ولدينا في مصر بعض المحددات الدستورية في هذا الشأن، وليس هناك ما يسمى بالنظام الأفضل، بل هناك نظام مناسب لكل دولة ويحقق مزايا معينة، ولكن هناك عوامل مثل الثقافة ودرجة التعليم تحكم الأمور، وتحدد الاختيار، لأن الأصل بالأساس هو النظام الانتخابي الفردي، وتفرعت عنه نظم انتخابية كثيرة”.

وأضاف "فوزي": “المحددات الدستورية يجب أن تراعى في هذا الخصوص ففي النظام الفردي فإن الدائرة الفردية يفترض أن تكون مساحتها الجغرافية معقولة، لأنها تفترض أن يعرف الناخب مرشحه، ولدينا خصوصية في الدستور، أن لدينا ٧ فئات يجب أن تمثل بمقاعد في مجلس النواب، وهي المرأة والشباب والعمال والفلاحون والمسيحيون والأشخاص ذوو الإعاقة والمصريون في الخارج”.

فكرة القائمة المغلقة المطلقة

وقال الوزير فوزي: “من هنا تولدت فكرة القائمة المغلقة المطلقة، لأن القانون نص على أنه لا يمكن أن تقبل القائمة إلا إذا استوفت الفئات المنصوص عليها في القانون، وهو نظام له مؤيد وغير مؤيد، والقائمة النسبية نظام معمول به في عدد من الدول، تستهدف الحصول على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات التي تم الحصول عليها في الانتخابات، وهو نظام يؤدي إلى تسهيل دخول البرلمان لكل الطيف السياسي، وفقًا لقوته وتأثيره في الشارع، لكنه لا يعالج شكل التعامل داخل البرلمان بعد الحصول على العضوية”.

الحوار الوطني

وأضاف الوزير: “قام الحوار الوطني من قبل برفع ثلاثة آراء إلى رئيس الجمهورية، الأول كان الإبقاء على النظام الحالي الانتخابي بنظام ٥٠% فردي و٥٠% قائمة مغلقة مطلقة، والثاني هو أن يكون النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، والرأي الثالث هو الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، وتم رفعهم إلى الرئيس وحتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية”.

وتابع: القانون الساري حاليًا ينص علي ٥٠٪؜ فردي، و٥٠% قائمة، وأن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.

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