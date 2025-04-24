استعدادات سياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة.. مشاورات حول النظام الانتخابي.. مصادر: التوافق على نظام 50% فردي و50% قائمة.. وهذه مواعيد إجراءات الانتخابات ومعايير اختيار المرشحين

تشهد الفترة الحالية، استعدادات سياسية، لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في فصلهما التشريعي الجديد، وذلك وفقا للمواعيد الدستورية لكل من المجلسين.

تتضمن تلك الاستعدادات، مشاورات ودراسات حول النظام الانتخابي المناسب للانتخابات المقبلة، وكذلك تحركات حزبية للتواجد فى الشارع، وكذلك اختيار مرشيحها في الانتخابات، والتي كشفت مصادر فيتو، عن معايير أغلب الأحزاب في اختيارها، وهي الشعبية والتواجد في الشارع بين المواطنين والقدرة على تمثيلهم، إلى جانب القدرة المالية التي تساعد فى دعم أنشطة ومبادرات وفعاليات الحزب لتقديم خدمات للمواطنين.

مواعيد الانتخابات البرلمانية

فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات البرلمانية، فهي تختلف من مجلس نيابي لآخر، نظرا لأن كل مجلس له فصل تشريعي يتكون من خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة، وحينما نطبق ذلك على مجلس النواب نجد أن موعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي في يوم ١١ يناير المقبل، بينما ينتهي الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشيوخ في ١٧ أكتوبر المقبل، ووفقا لنص الدستور تبدأ إجراءات انتخابات كل منهما قبل ذلك الموعد بستين يوما على الأقل.

الأمر الذي يعني أن إجراءات انتخابات مجلس النواب، ستبدأ قبل 11 نوفمبر المقبل، وأن إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ ستبدأ قبل 17 أغسطس المقبل.

مشاورات حزبية

وحول النظام الانتخابي، تشهد تلك الفترة، مشاورات داخل الأحزاب السياسية حول النظام الانتخابي المناسب، ووفقا لمصادر “فيتو”، فإن هناك اتجاها قويا للإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، وهو ٥٠ % فردي، و٥٠ % قائمة.

وأضافت المصادر، أن هناك اتجاها لزيادة عدد الأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وهو ما سيتطلب تعديل قوانين الانتخابات ومجلسي النواب والشيوخ.

النظام الانتخابي المناسب

كان الحوار الوطنى سبق وناقش النظام الانتخابي، وقامت أمانة الحوار الوطني برفع ثلاثة مقترحات إلي رئيس الجمهورية؛ الأول: كان الإبقاء على النظام الحالي الانتخابي بنظام ٥٠% فردي و٥٠% قائمة مغلقة مطلقة، والثاني: هو أن يكون النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، والرأي الثالث: هو الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، وحتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية.

تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية

وحول قوانين الانتخابات، وموعد تعديلها، سبق وأوضح المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القوانين الحالية للانتخابات مازالت سارية ولا يوجد بها أي مشكلة، ويمكن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا لها، طالما لن يحدث تغيير في عدد الأعضاء أو النظام الانتخابي، أما حال التوافق على إجراء أي تعديل في عدد الأعضاء أو النظام الانتخابي، وسيتطلب ذلك إجراء تعديلات في قوانين الانتخابات.

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