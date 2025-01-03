خريطة الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد تدشين حزب الجبهة الوطنية

يترقب الشارع السياسي حاليا، تغييرات محتملة في المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل إعلان تدشين حزب الجبهة الوطنية والبدء في إجراءات تأسيسية وسط انضمام عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية ورجال الأعمال إليه، وكذلك وسط اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في عام ٢٠٢٥.

حزب الجبهة الوطنية

تشير المصادر إلى أن حزب الجبهة الوطنية يستهدف نسبة ليست قليلة في المقاعد البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وهو الأمر الذى من المتوقع أن يُحدث نوعًا من التغيير في الخريطة السياسية والحزبية حاليًّا، التى تشهد سيطرة حزب مستقبل وطن على مقاعد الأغلبية البرلمانية، نظرا لأن لارتفاع عدد النواب المنتمين إليه داخل المجلسين، حيث يصل عدد نوابه بمجلس النواب إلى 316 مقعدًا، بنسبة 53 % من عدد أعضاء المجلس، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 49 عضوا والوفد 25 عضوا وحماة 23 عضوا.

أعضاء مستقبل وطن

كما يصل عدد أعضاء مستقبل وطن بمجلس الشيوخ إلى 149 عضوا، من إجمالي 300 عضو، ويليه حزب الشعب الجمهورى بعدد 17 عضوا وحماة وطن 11 نائبا.

وتشير التوقعات إلى أن في ظل وجود حزب جديد قوي يضم الشخصيات السياسية والعامة التى تم الإعلان عنها، سيكون لها تأثير علي خريطة الانتخابات، ومقاعد البرلمان المقبل، لاسيما في ظل التوقعات بزيادة عدد المقاعد البرلمانية في تعديلات قانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وفي نفس الوقت يرى بعض المحللين أن الحزب الجديد لن يضيف زخما للحياة السياسية والحزبية، وأنه يسحب من رصيد الأحزاب المحسوبة على الدولة وفى مقدمتها حزب مستقبل وطن، خصوصا أن الحزب الجديد بخاطب ويستهدف نفس الشريحة الانتخابية لحزب الأغلبية تحت القبة.

المشهد الانتخابي

التوقعات تشير إلى أن المشهد الانتخابي سيكون مشهدا حزبيا إلى حد كبير، وسيتراجع فيه عدد المستقلين نوعا ما، لاسيما وأن معظم الأحزاب تسعى حاليا لاستقطاب وضم الكوادر السياسية المؤثرة فى الدوائر الإنتخابية، للدفع بها فى انتخابات البرلمان سواء على المقاعد الفردية أو القائمة، لتقوية قواعدها بالشارع وضم موارد مؤثرة تمكنها من الفوز فى الانتخابات المقبلة.

شكل التحالفات السياسية

وسوف تسفر الأيام المقبلة عن شكل التحالفات السياسية والحزبية التى سيتم إبرامها خلال الفترة المقبلة، بين الأحزاب والكتل السياسية، استعدادا للانتخابات المقبلة.

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