جمعة الحسم بدوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يسعى لافتراس صن داونز.. وأورلاندو بوابة بيراميدز لتحقيق الحلم.. الأحمر يستعيد خدمات الفدائي وهذه أسلحة السماوي الهجومية.. وبطلا مصر على طريق نهائي القرن

يدخل فريقا الأهلي وبيراميدز ممثلا مصر في دوري أبطال أفريقيا تحديا جديدا غدا الجمعة في موقعتي الحسم بمنافسات جولة الإياب في نصف نهائي البطولة.

وتشهد جولة الإياب مواجهتين من العيار الثقيل؛ حيث يستقبل الأهلي ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بستاد القاهرة، ويستضيف بيراميدز ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وقطع الفريقان شوطا كبيرا نحو حجز بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعدما حافظا على شباكهما نظيفة، لكن هذا سلاح ذو حدين حيث إن استقبال أي هدف بمرمامهما بجولة الإياب سيصعب المهمة أمامهما.

نتيجة جولة الذهاب للأهلي وبيراميدز

وانتهت جولة الذهاب في اللقاءين بالتعادل السلبي بدون أهداف في جنوب أفريقيا ليبقى الحسم مرهونًا بجولة الإياب في القاهرة.

وعاد فريق الأهلي بتعادل سلبي مع صن داونز فى مباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد فريق بيراميدز بتعادل مثير أمام مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فى المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي، في ستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، السبت الماضي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث ألغى حكم اللقاء هدفين لفريق بيراميدز الأول في الشوط الأول والثاني قبل دقائق من نهاية اللقاء.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي غدا الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو غدا الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري بستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الساعة التاسعة مساء.

وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة.

بيراميدز

كيف يتأهل الأهلي وبيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا؟



يحتاج فريقا الأهلي وبيراميدز إلى الفوز على صن داونز وأورلاندو على الترتيب بأي نتيجة ليضمنا التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي فسيتم اللجوء للأشواط الإضافية، وحال استمرار التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية صاحبي بطاقة التأهل للنهائي.

الأهلي وبيراميدز وكتابة التاريخ

يسعى فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى تحقيق إنجاز التأهل لنهائي دوري الأبطال للموسم السادس على التوالي.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر 5 نسخ حيث فاز في 2020 على الزمالك و2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا وفي 2024 فاز باللقب علي حساب الترجي التونسي بنتيجة 1-0.

أما بيراميدز الذي تأهل إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه فيسعى لاستكمال إنجازاته بالتأهل إلى النهائي.



الأهلي يتحدى صن داونز

قدم الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة قوية في جولة الذهاب وفرض أسلوبه على صن داونز وخرج بشباك نظيفة لأول مرة من معقل الفريق الجنوب أفريقي.

ويستعيد الأهلي خدمات لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته عن مباراة الذهاب، بينما يستمر غياب المغربي يحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.

الأهلي يغير طريقة لعبه

ويتجه كولر لإعادة الفريق إلى طريقته المعتادة 4-3-3 بعد التغيير في لقاء الذهاب بإشراك خمسة مدافعين، ويعتمد المدرب السويسري على القوة الهجومية الضاربة متمثلة في المغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي وجراديشار.

ويعتمد صن داونز بقيادة مدربه البرتغالي ميجيل كاردوزو على طريقة دفاعية يغلق بها المساحات أمام هجوم الأهلي، كما يعول على أبرز نجومه لوكاس ريبيرو وبيتر شالوليلي مع عودة الموهوب تيمبا زواني الذي شارك في لقاء الذهاب مع لمسات لاعب الوسط مارسيل آليندي.

الاهلي

بيراميدز في مهمة صعبة أمام أورلاندو

وقدم بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش عرضًا قويًا في لقاء الذهاب بعدما سجل هدفين عن طريق ماييلي ووليد الكرتي وتم إلغاؤهما من جانب الحكم.

ويتطلع بيراميدز خلال لقاء الإياب أمام أورلاندو إلى قطع تذكرة التأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه وتحقيق إنجاز يقربه من اللقب الأفريقي الأول في تاريخه.

بيراميدز يعول على قدرات نجومه فيستون ماييلي ورمضان صبحي ومصطفى فتحي مع عودة إبراهيم عادل من الإصابة.

ويقود أورلاندو مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو، ويعتمد الفريق الجنوب أفريقي على تألقه اللافت خارج دياره بعدما حقق 4 انتصارات في البطولة بعيدًا عن ملعبه من بينها التغلب على مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بجانب التغلب على الأهلي المصري بستاد القاهرة.

ويراهن أورلاندو على قدرات أبرز لاعبيه موفوكينج الجناح الموهوب في خطة الفريق الجنوب أفريقي.

مواجهة مصرية



ومع اقتراب الأهلي وبيراميدز من حسم تأهلهما إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هناك إمكانية تكرار سيناريو تاريخي جديد فى البطولة الأهم على مستوى الأندية الأفريقية بمواجهة مصرية خالصة للمرة الثانية في تاريخها.

وكان نهائي 2020 أول نهائي يجمع بين فريقين من نفس البلد حينما تواجه الزمالك والأهلي في نهائي القرن الشهير الذي انتهى بتتويج الاحمر باللقب القاري.

وفي حال تأهل الأهلي وبيراميدز سيكون النهائي المرتقب هو الثاني بين فريقين من بلد واحد والأول من نوعه الذي يجمع فريقين مصريين بخلاف الأهلي والزمالك.

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