أورلاندو يبدأ تدريباته اليوم بالدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز

يبدا فريق اورلاندو الجنوب افريقي تدريباته اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز باياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد غدا الجمعة.

ويخوض فريق أورلاندو بايرتس تدريبه في الخامسة مساء اليوم الاربعاء على الملعب الفرعي رقم ٣ بالدفاع الجوي مع السماح للإعلام بحضور مع ٣ لاعبين من نادي أورلاندو

ووصلت بعثة نادي اورلاندو القاهرة امس الثلاثاء قادمة من جنوب افريقيا للدخول في معسكر مغلق بالقاهرة حتي موعد المباراة

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا



ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو بعد غدا الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الساعة التاسعة مساءا.

وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز



وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.



حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بالقاهرة



ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا، وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

مواعيد المؤتمرات الصحفية للفريقين

الخميس 24 ابريل

مؤتمر نادي بيراميدز.. الساعة ٦:٠٠ مساء بحضور المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش والكابتن أحمد الشناوي بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

⁠مؤتمر نادي أورلاندو.. الساعة ٦:٣٠ بحضور المدير الفني جوزيه ريفيرو واللاعب تابيلو كوكي بقاعة مؤاتمرات استاد الدفاع الجوي

مواعيد تدريبات بيراميدز وأورلاندو بايرتس

الخميس 24 ابريل

⁠تدريب نادي بيراميدز.. الساعة ٧:١٥ بالملعب الفرعي رقم ٢ بالدفاع الجوي.. ومفتوح ١٥ دقيقة للإعلام

⁠تدريب نادي أورلاندو،. الساعة ٩:٠٠ باستاد الدفاع الجوي الرئيسي.. ومفتوح ١٥ دقيقة للإعلام

وأعلن بيراميدز ترحيبه بحضور جميع وسائل الإعلام لحضور الفعاليات الإعلامية لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سيناريو تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا



ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي فسيتم اللجوء للأشواط الإضافية، وحال استمرار التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية صاحب بطاقة التأهل للنهائي.

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