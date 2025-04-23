بيراميدز يجهز رمضان صبحي لجلسة استماع أمام المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات

يجهز نادي بيراميدز لاعبه رمضان صبحي لاعب لجلسة الاستماع مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والمقرر إقامتها في الـ 19 مايو المقبل بشأن أزمة المنشطات الخاصة به.

جلسة استماع رمضان صبحي بشأن المنشطات

ويعقد رمضان صبحي عدة جلسات مع الشئون القانونية بالنادي السماوي ومحاميه خلال الأيام المقبلة لتجهيز بعض الملفات الخاصة بالقضية.

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن جلسة الاستماع مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، ستكون عبر الفيديو كونفرانس "زووم" بعدما كان مقررا اقامتها في سويسرا.

وحددت المحكمة الرياضية الدولية الجلسة للاستماع لكافة الأطراف في قضية اللاعب الخاصة بالمنشطات.

يذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أصدرت بيانا تنفي ما أُثير في وسائل الإعلام بشأن تطورات قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز المنظورة أمام المحكمة الرياضية الدولية.



وقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمنظمة المصرية ودفاع رمضان صبحي الأسانيد والدفوع الخاصة بالقضية.

يذكر أن الوكالة الدولية لم تقدم شكوى ضد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاتهامها بالتلاعب في عينة اللاعب والإساءة للرياضة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتجمع مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يوم 20 مايو المقبل أي بعد جلسة الاستماع بيوم واحد

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