الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يجهز رمضان صبحي لجلسة استماع أمام المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

يجهز نادي بيراميدز لاعبه رمضان صبحي لاعب لجلسة الاستماع مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والمقرر إقامتها في الـ 19 مايو المقبل بشأن أزمة المنشطات الخاصة به.

جلسة استماع رمضان صبحي بشأن المنشطات

ويعقد رمضان صبحي عدة جلسات مع الشئون القانونية بالنادي السماوي ومحاميه خلال الأيام المقبلة لتجهيز بعض الملفات الخاصة بالقضية.

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن جلسة الاستماع مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، ستكون عبر الفيديو كونفرانس "زووم" بعدما كان مقررا اقامتها في سويسرا.

 

وحددت المحكمة الرياضية الدولية الجلسة للاستماع لكافة الأطراف في قضية اللاعب الخاصة بالمنشطات.

يذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أصدرت بيانا تنفي ما أُثير في وسائل الإعلام بشأن تطورات قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز المنظورة أمام المحكمة الرياضية الدولية.
 

وقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمنظمة المصرية ودفاع رمضان صبحي الأسانيد والدفوع الخاصة بالقضية.

يذكر أن الوكالة الدولية لم تقدم شكوى ضد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاتهامها بالتلاعب في عينة اللاعب والإساءة للرياضة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتجمع مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يوم 20 مايو المقبل أي بعد جلسة الاستماع بيوم واحد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رمضان صبحي الدولية لمكافحة المنشطات المنشطات بيراميدز

مواد متعلقة

بيراميدز يتدرب اليوم على ملعب الدفاع الجوي وأورلاندو غدًا

الجماهير كلمة السر، ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا؟

مناورة من أورلاندو قبل مواجهة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو يبدأ تدريباته اليوم بالدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز

موقعة الحسم، موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بنصف نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

صن داونز يخوض ثاني تدريباته بالقاهرة اليوم استعدادا لموقعة الأهلي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

دوري أبطال أفريقيا، التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

الضرائب تكشف حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

الرئيس الفلسطيني يسب حماس بسبب تأخر تسليم الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

الجنيه يوجه ضربة للدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية