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خارج الحدود

الخارجية الروسية: الغرب يواصل ضخ المال والسلاح في أوكرانيا

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: إن الدول الغربية مستمرة في ضخ المال والسلاح في أوكرانيا.

وأضافت الخارجية الروسية: "عجز زيلنسكي عن التوصل إلى اتفاق أصبح واضحا أكثر فأكثر".

 

أوضاع أوكرانيا أصبحت مزرية للغاية

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بأن الوضع في أوكرانيا أصبح مزريا للغاية.

وأوضح ترامب أن يمكن للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن يحصل على السلام أو القتال لـ3 سنوات أخرى قبل أن يخسر البلد بأكمله.

 

تسليم جزيرة القرم لروسيا دون إطلاق رصاصة واحدة

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تصريحات الرئيس الأوكراني التحريضية هي التي تجعل من الصعب جدًا تسوية هذه الحرب، ليس لدى زيلينسكي ما يفتخر به".

وتابع: إذا كان زيلينسكي يريد شبه جزيرة القرم فلماذا لم يقاتلوا من أجلها قبل 11 عامًا عندما تم تسليمها لروسيا دون إطلاق رصاصة واحدة.

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