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ترتيب الدوري الإنجليزي، نقطة تفصل ليفربول عن التتويج باللقب

ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي، يفصل ليفربول نقطة واحدة عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل آرسنال مع كريستال بالاس 2-2 بالجولة الـ 34.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال وفوز السيتي
 

1- ليفربول، 79 نقطة.

2- آرسنال، 67 نقطة.

3- مانشستر سيتي، 61 نقطة.

4- نوتينجهام فورست، 60 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 59 نقطة.

6- تشيلسي، 57 نقطة.

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 11 نقطة.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وكانت الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز،انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي بمواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، والتي حسمها السيتي لصالحه بهدفين لهدف.


كما التقي آرسنال في تلك الجولة مع كريستال بالاس على ملعب "الإمارات" مساء الأربعاء، وحسم التعادل  الإيجابي نتيجة المباراة بهدفين لمثلهما.

ويستعد  ليفربول لمواجهة توتنهام على ملعب "الأنفيلد" يوم الأحد المقبل إذ تفصله نقطة واحدة عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

مواعيد مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي 2-1 أستون فيلا (انتهت)

آرسنال 2-2 كريستال بالاس (انتهت)

السبت 26 أبريل 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 2:30 مساءً

وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً 

نيوكاسل ضد إيبسويتش تاون - 5 مساءً 

برايتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً 

ساوثهامبتون ضد فولهام - 5 مساءً 

 

الأحد 27 أبريل 2025

بورنموث ضد مانشستر يونايتد - 4 مساءً 

ليفربول ضد توتنهام - 6:30 مساءً 

الخميس 1 مايو 2025 

نوتينجهام فورست ضد برينتفورد - 9:30 مساءً 

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