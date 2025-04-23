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ليفربول يترقب حسم اللقب، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة آرسنال وكريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس.

وتعد مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس، حاسمة في مصير الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ففي حال خسارة أرسنال سيتم إعلان  ليفربول بطلًا للنسخة الحالية من البريميرليج بشكل رسمي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

1- ليفربول  79 نقطة 
2- آرسنال  66 نقطة 
3- مانشستر سيتي  61 نقطة 
4- نوتينجهام فورست  60 نقطة 
5- نيوكاسل يونايتد  59 نقطة 
6- تشيلسي 57 نقطة 
7- أستون فيلا  57 نقطة 
8- بورنموث  49 نقطة 
9- فولهام  48 نقطة 
10- برايتون  48 نقطة 
11- برينتفورد  46 نقطة 
12- كريستال بالاس  44 نقطة 
13- إيفرتون  38 نقطة 
14- مانشستر يونايتد  38 نقطة 
15- وولفرهامبتون  38 نقطة 
16- توتنهام هوتسبير  37 نقطة 
17- وست هام يونايتد  36 نقطة 
18- إبسويتش تاون  21 نقطة 
19- ليستر سيتي  18 نقطة 
20- ساوثهامتون  11 نقطة 

 

ويستضيف ملعب “الإمارات” مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس


وتنطلق صافرة مباراة آرسنال أمام كريستال بالاس، على ملعب الإمارات، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد كريستال بالاس 


وتمتلك شبكة قنوات “beINSPORTS” الحقوق الحصرية لحقوق إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

 


وعلى الجانب الآخر، يرغب كريستال بالاس في تحسين وضعه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

 

ويسعى آرسنال لتأمين المركز الثاني في البريميرليج وتحقيق دفعة معنوية بعدما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا علي حساب ريال مدريد حامل اللقب، واستعداده لمواجهة باريس سان جيرمان بنصف النهائي.

 

ويحتل آرسنال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة بعد أن حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 12 وخسر 3 مواجهات، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

 

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