ليفربول يحتاج نقطة للتتويج، كريستال بالاس يخطف تعادلا من أرسنال في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، سقط أرسنال في فخ التعادل أمام ضيفه كريستال بالاس، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

خطف أرسنال هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق ياكوب كيفيور، بعد ركلة حرة مباشرة لأرسنال في وسط الملعب نفذها مارتن أوديجارد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كيفيور برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة الثامنة، رد كريستال بالاس بتسديدة خطيرة عن طريق دايتشي كامادا من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أرسنال.

وفي الدقيقة 24، أطلق ديكلان رايس لاعب أرسنال تسديدة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 26، أدرك كريستال بالاس التعادل عن طريق إيبيريتشي إيزي، بعد ركلة ركنية نفذها أدم وارتون بعرضية إلى حدود منطقة الجزاء حيث استقبلها إيبيريتشي إيزي بتسديدة مباشرة بشكل رائع اصطدمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 42، أحرز أرسنال الهدف الثاني عن طريق لياندرو تروساردج بعد هجمة منظمة أنهاها تروسارد بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سيطر أرسنال على مجريات الأمور دون أن يتمكن من تعزيز تقدمه، حتى الدقيقة 69 التي شهدت إحراز جابرييل مارتينيللي هدف الجانرز الثالث، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 83، خطف كريستال بالاس هدف التعادل عن طريق جان فيليب ماتيتا، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 2 / 2.

ترتيب أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يحتل أرسنال المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 45 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبات ليفربول يحتاج إلى التعادل فقط في مباراته المقبلة ضد توتنهام، من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال اليوم أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل آرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا، كيفيور، تيمبير، لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، رحيم ستيرلينج، مارتينيلي.

فيما تواجد على دكة بدلاء أرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي كلا من نيتو، تيرني، بوكايو ساكا، جوفر، هنري فرانسيس، كابيا، نوانيري، بوتلر أوديجي، زينتشينكو.

تاريخ مواجهات آرسنال ضد كريستال بالاس

ويمتلك نادي آرسنال التفوق في سجل المواجهات المباشرة ضد كريستال بالاس في جميع المسابقات، وذلك بالفوز في 34 مباراة من أصل 57 مواجهة، مقابل 6 انتصارات للضيوف، بينما حسم التعادل 17 مباراة بين الفريقين، وسجل آرسنال 118 هدفا مقابل 56 هدف لـ كريستال بالاس.

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