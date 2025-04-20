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رياضة

آرسنال يفوز على إيبسويتش تاون برباعية نظيفة ويؤجل حسم ليفربول للدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال

الدوري الإنجليزي، فاز فريق أرسنال برباعية نظيفة، على نظيره إيبسويتش تاون، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "بورتمان رود".

وسجل هدف أرسنال الأول اللاعب لياندرو تروسارد في الدقيقة 14، فيما جاء الهدف الثاني من خلال جابريل مارتينلي في الدقيقة 28، قبل أن يعود تروسارد، ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69، وجاء الهدف الرابع عن طريق إيثان نوانيري في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة يؤجل ارسنال، تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، وأصبح الريدز يحتاج للفوز اليوم على ليستر سيتي ثم في الجولة القادمة لضمان التتويج بلقب البريميرليج.

تشكيل إيبسويتش تاون ضد ارسنال 

وشهد تشكيل إيبسويتش تاون تواجد سام مرسي لاعب منتخبنا الوطني بشكل أساسي.

وجاء تشكيل إيبسويتش تاون كالتالي:

فيما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

وكانت مباراة آرسنال ضد إيبسويتش تاون  في الدور الأول من هذا الموسم قد انتهت بفوز صعب لـ آرسنال بهدف دون رد على ملعب "الإمارات".

ويحتل آرسنال حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، في حين أن إيبسويتش تاون لديه 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

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