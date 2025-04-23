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رياضة

أندية الدوري السعودي تتصارع على حارس مانشستر سيتي

إيدرسون، فيتو
إيدرسون، فيتو

كشفت تقارير صحفية، عن عودة البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، لاهتمامات أندية الدوري السعودي للمحترفين، تمهيدا للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبطت عدة أسماء من مانشستر سيتي في وقت سابق، بالانضمام لأندية دوري روشن، حيث يأتي على رأسها البلجيكي كيفين دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا، بجانب الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس.

منافسة بين أندية الدوري السعودي على التعاقد مع إيدرسون

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية، فإن إيدرسون مرشح للرحيل عن مان سيتي بنهاية الموسم الجاري، ويمكن أن يحل محله البرتغالي ديوجو كوستا، حارس مرمى بورتو.

وأوضحت أن "المحادثات جارية بالفعل بين مانشستر سيتي والحارس البرتغالي، وهو نفس الحال بالنسبة لإيدرسون الذي يفضل الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن".

وأشارت "المفاوضات جارية بالفعل بين الجانب السعودي والبرازيلي جوليو سيزار، وكيل أعمال إيدرسون الذي يستكشف أفضل العروض المقدمة لموكله".

جدير بالذكر أن إيدرسون ارتبط بقوة في الصيف الماضي، بالانضمام لصفوف النصر أو اتحاد جدة، ولكن المفاوضات فشلت في النهاية، بسبب المبالغ الضخمة التي طلبها مان سيتي.

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