انفجارات وطائرات مسيرة، قصف صاروخي عنيف على كييف يوقع عشرات الضحايا

أفادت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة القصف الصاروخي الروسي على كييف إلى قتيلين و54 جريحًا.

وقال رئيس بلدية كييف ورئيس الإدارة العسكرية في المدينة على "تليجرام" إن وحدات الدفاع الجوي نشطت في العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأفاد شهود من "رويترز" بسماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في عدة مناطق من العاصمة خاصة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو الذي يقسم المدينة.

وأضاف فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، أن طفلًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات تم "نقله إلى المستشفى" بعد الهجوم.

وكانت السلطات العسكرية الأوكرانية أصدرت في وقت مبكر الخميس إنذارًا بوقوع "هجوم" جوي على العاصمة كييف بـ"صواريخ معادية".

وأفادت السلطات العسكرية بوقوع أضرار مادية في منطقتين على الأقل من المدينة، وحضت السكان على الاحتماء في الملاجئ.

من جهتهم، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في كييف بأنهم سمعوا في العاصمة دوي انفجارات وأزيز طائرات مسيرة.

وكتبت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية على قناتها في تطبيق تليجرام أن "كييف تتعرض لهجوم بصواريخ معادية".

وأعلن رئيس بلدية كييف أن القصف الصاروخي أوقع قتيلين و54 جريحًا على الأقل، بينهم أطفال.

وأفادت السلطات العسكرية بوقوع أضرار مادية في منطقتين على الأقلّ من المدينة، وحضَّت السكان على الاحتماء في الملاجئ.

وشاهد مراسل لفرانس برس سكانا يهرعون إلى ملجأ في الطابق السفلي من مبنى سكني بمجرد دوي صفارات الإنذار.

ويعود آخر هجوم صاروخي على كييف إلى مطلع أبريل الجاري.

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