تنفيذ 34 قرار إزالة لأكشاك بدون ترخيص بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 5 حتى 25 أبريل 2025 وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

عدد الحالات التي تم تنفيذها اليوم

حيث شهد اليوم الأربعاء، تنفيذ 34 قرار إزالة إشغالات، عبارة عن أكشاك مخالفة (بدون ترخيص)، ومنتهية الترخيص، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٥، والتي نُفذت بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية "منطقة سوق حي السلام وميدان السلام"، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، ونائب رئيس الحي، وقوات إنفاذ القانون.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتفقد سوق السلام النموذجي

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد تفقَّد في وقت سابق سوق السلام النموذجي بمنطقة حي السلام نطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية، لبحث الاستغلال الأمثل له ورفع كفاءة المنطقة، في إطار مجهودات المحافظة لتطوير الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للباعة والقضاء على العشوائيات والتعديات على الطرق العامة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

تطوير المكان وإضافة صبغة حضارية

وكان قد وجَّه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتطوير المكان وإضافة صبغة حضارية مميزة على المنطقة والتي تضم عدد كبير من المنشآت الحكومية، وحفاظًا على حق المواطنين في إقامة أنشطة اقتصادية حضارية منظمة تليق بالمواطن الإسماعيلي.

موجهًا إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، برفع الميدان مساحيًّا، ووضع تصور كامل لتطويره ورفع كفاءته، وتطوير كافة المساحات المحيطة بسوق السلام النموذجي، وإقامة موقف سيارات حضاري لخدمة سكان المنطقة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

حملة ازالات مكبرة

جاء تنفيذ هذه الإزالات والتي قام بها حي ثان مدينة الإسماعيلية، ضمن الحملة المكثفة لإزالة الأكشاك العشوائية التي انتشرت بشكل غير مُنظم في العديد من الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة، وذلك بعد تلقّي شكاوى متكررة من المواطنين حول تشوّه المنظر العام وازدحام المنطقة، ما أعاق الحركة وأثر على الاستغلال الأمثل لمساحة السوق الذي تم إنشاءه منذ سنوات لخدمة المجتمع.

حيث تعد الأكشاك العشوائية امتدادًا غير مخططٍ له، تحوَّل مع الوقت إلى ظاهرة سلبية تسببت في اختناقات مرورية وتكدس للنفايات، فضلًا عن تشويه الهوية البصرية للميدان الذي يُعدّ أحد أبرز المعالم الحضرية بحي ثان، ويضم العديد من المنشآت الحكومية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجهات المحافظة بضرورة وضع تصور مُستدام يعيد تنظيم الفضاء العام ويُلبي احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على جمالية المدينة.

وأوضحت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، أن الحملة ليست مجرد إزالة مؤقتة، بل جزء من خطة شاملة لإعادة تأهيل السوق والميدان وفق معايير عمرانية حديثة، موضحة "نستمع لشكاوى المواطنين الذين طالبوا ببيئة نظيفة ومنظمة".

رحّب عدد من المواطنين بالخطوة، مؤكدين أنهم عانوا لسنوات من الفوضى وانتشار الباعة بشكل عشوائي، خاصةً في أوقات الذروة.

و في إطار خطط تطوير المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد تفقد المسطحات الخضراء بشارع شبين بحي ثان؛ لمتابعة مقترح أعمال إعادة تأهيل وتنظيم المسطحات الخضراء والحدائق العامة، أمام مسجد الصالحين، مؤكدًا أن "الحق في المساحات الخضراء المفتوحة حق أصيل للمواطن، ولن نتهاون في مواجهة العشوائية أو التعدي على الحدائق".

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه بصدد تنفيذ تطوير شامل بالمسطح الأخضر في مداخل المحافظة لمعالجة التجاوزات العشوائية، مثل انتشار الأكشاك غير المرخصة، والتي تشوه المنظر العام وتُقلص مساحات الراحة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه يتم إزالة العشوائيات من الحدائق العامة والميادين لتسمح بتحرير المساحات الخضراء من أي مظاهر تشوِّه طبيعتها وحتى يكون المواطن هو صاحب الحق الأصيل فيها، ويستمتع بها.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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