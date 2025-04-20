الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

وكيل أوقاف الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات مركز إعداد محفظي القرآن الكريم (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد،  لجان امتحانات مركز إعداد محفظي القرآن الكريم التابع لمديرية أوقاف الإسماعيلية.  

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ابرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، والدكتور محمد سليمان عميد المركز، وفضيلة الشيخ أشرف السيد عدوي مدير شئون القرآن الكريم بالمديرية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

الهدف من إنشاء مركز القرآن الكريم 

جدير بالذكر أن مركز محفظى القرآن الكريم في محافظة الإسماعيلية، يهتم بإعداد معلمي ومعلمات القرآن الكريم للتعامل مع كلام الله عز وجل من جوانب عديدة كالتحفيظ والتفسير وفهم المقاصد الشرعية والأحكام الفقهية وغير ذلك من علوم الشريعة الغراء، وذلك لإعداد جيل واع حافظ لكتاب الله تعالى نافعا لنفسه ولمجتمعه ووطنه.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

مدة الدراسة بالمركز 

وتبلغ مدة الدراسة بمركز القرآن الكريم في محافظة الإسماعيلية، سنتين فقط يقبل المركز خريجي الجامعات والدبلومات والمعاهد والدراسة تقوم على أيدي أساتذة متخصصة بالأزهر الشريف.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

وزير الأوقاف وعدد من السفراء يشهدون ختام دورة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتدريب عدد من الطلاب الوافدين


شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ والسفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا بالقاهرة؛ ومحمد شذران، نائب سفير ماليزيا بالقاهرة، حفل ختام فعاليات الدورة التثقيفية للطلاب المقيدين على منحة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة؛ بحضور كل من عدنان جمعة سبتي، مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية؛ والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة؛ والدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة؛ والدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية؛ وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة. 

ورحَّب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالحضور، معربًا عن سعادته بلقاء الطلاب والطالبات التابعين للمجلس الأعلى الحاصلين على منحة المكتب الكويتي، ومؤكدًا أن الأخوة بين الشعوب تزداد رسوخًا يومًا بعد يوم، مستشهدًا بزيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى مصر في ضيافة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكدت عمق العلاقة بين البلدين.


مشيرا أيضا إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت الشقيقة والحفاوة التي استقبله بها أمير الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح مما يبين رسوخ العلاقات بين البلدين

 

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