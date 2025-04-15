الثلاثاء 15 أبريل 2025
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الفريق أسامة ربيع يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني بمارينا اليخوت بالإسماعيلية (صور)

جانب من الاستقبال،
جانب من الاستقبال، فيتو

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر، يرافقه ولي العهد الأمير محمد علي، بمارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية. 

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الفريق أسامة ربيع يرحب بالملك أحمد فؤاد الثاني 

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالملك أحمد فؤاد الثاني والوفد المرافق، وأعرب عن تقديره لحرص الملك على زيارة قناة السويس ومشروعاتها ضمن زيارته السنوية لمصر.  

جانب من الاستقبال، فيتو
جانب من الاستقبال، فيتو
جانب من الاستقبال، فيتو
جانب من الاستقبال، فيتو

 

توسيع أنشطة السياحة البحرية 

وأكد رئيس الهيئة حرص قناة السويس على التوسع نحو تنشيط مجال السياحة البحرية واستغلال مقومات الموقع الجغرافي الفريد للقناة ضمن جهود الدولة المصرية لتشجيع سياحة اليخوت، مشيرا إلى أن مارينا يخوت قناة السويس ومتحف قناة السويس تعدان من أبرز المشروعات التي تجسد مجهودات الدولة المصرية في هذا الصدد.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

 

قناة السويس والتاريخ المصري 

من جانبه، أعرب الملك السابق أحمد فؤاد الثاني عن سعادته بزيارة قناة السويس التي تشكل جزءا هاما من تاريخ وحاضر ومستقبل مصر، وممرا عالميا لا غنى عنه لحركة التجارة الدولية.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

 

إشادة بمتحف قناة السويس 

كما أبدى آخر ملوك مصر إعجابه بما تشهده قناة السويس من مشروعات متطورة تواكب متطلبات حركة التجارة العالمية، مشيدا بمتحف قناة السويس الذي يسرد تاريخ القناة على مر العصور.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

شملت الزيارة القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد متحف قناة السويس.

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